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धुरंधर एक एडल्ट फिल्म है…अक्षय कुमार ने की रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ, बोले -मैंने देखी है

Mar 24, 2026 08:08 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय कुमार ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखने के बाद उसे एक एडल्ट फिल्म बताया है। एक्टर ने कहा कि धुरंधर शानदार फिल्म है। अक्षय ने अपनी फिल्म भूत बंगला के बारे में भी बात की। फिल्म अगले महीने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है।

धुरंधर एक एडल्ट फिल्म है…अक्षय कुमार ने की रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ, बोले -मैंने देखी है

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 धूम मचा रही है। फिल्म देखने वाले सेलेब्रिटी ने इसे खास बताय है। साउथ एक्टर्स रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, विजय देवराकोंडा, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू ने फिल्म की तारीफ की है। बॉलीवुड से भी फिल्म को अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना के बाद अब अक्षय कुमार ने भी फिल्म को शानदार बताया है। हालांकि, एक्टर ने पहले पार्ट को ही देखा है। अक्षय ने धुरंधर को एक एडल्ट फिल्म बताया, जबकि अपनी आने वाली फिल्म भूत बंगला को बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म कहा।

धुरंधर को बताया एडल्ट फिल्म

धुरंधर के बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने पीटीआई से कहा कि यहां अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। धुरंधर एक शानदार फिल्म है, मैंने देखी है। भूत बंगला एक अलग फिल्म है। धुरंधर एक एडल्ट फिल्म है। भूत बंगला बच्चों और परिवार के लिए। जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो हमने किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। हमने कहानी पर ध्यान दिया कि वो सही है या नहीं। हमने कभी ट्रेंड के बारे में नहीं सोचा।

akshay kumar

प्रियदर्शन के साथ जमी जोड़ी

अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन करीब एक दशक बाद भूत बंगला से वापसी कर रहे हैं। दोनों ने पहले हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया जैसी फिल्मों में काम किया है। अक्षय ने बताया कि उन्होंने भूत बंगला और हैवान की शूटिंग खत्म कर ली है। हम ऐसा ही करते आए हैं। एक फिल्म के बाद एक फिल्म करते हैं। हम दोनों ने जितनी भी फिल्म की हैं वो सभी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली हैं।

भूत बंगला और हैवान की रिलीज डेट

बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज को तैयार है। इस फिल्म में तबू, वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म खास है। जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है फिल्म पर धुरंधर 2 के क्रेज का असर नहीं दिखे। इसके बाद अक्षय की हैवान भी आने वाली है। इस फिल्म में अक्षय के साथ सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हैवान अगस्त में दस्तक देगी। दोनों फिल्में अक्षय के करियर के लिए खास होने वाली हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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