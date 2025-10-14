अक्षय कुमार बेटी नितारा को नहीं समझाएंगे पैसों की अहमियत, बोले-हमेशा सुकून को चुनूंगा

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल में बेटी नितारा को पैसों की अहमियत समझाने की बात की। उन्होंने बताया कि वो हमेशा पैसों से ऊपर मन की शांति को सुनेंगे। एक्टर के मुताबिक हर इंसान को पैसों की समझ है।

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपने नए शो ‘पिच टू गेट रिच’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। ये रियलिटी सीरीज फैशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को एक नया मोड़ देने जा रही है। इसमें देशभर से आए 14 फैशन फाउंडर्स अपने ब्रांड्स के लिए फंडिंग, मेंटरशिप और ग्रोथ का मौका हासिल करने की रेस में हैं। खास बात ये है कि इस शो में 30 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट पूल के साथ कई बड़े नाम जुड़े हैं, जिनमें अक्षय कुमार भी बतौर जज नजर आएंगे। हाल में शो से जुड़े सभी लोगों के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस हुई थी जिसमें एक्टर ने पैसों की अहमियत के बारे में बात की।

हर इंसान को है पैसे की समझ शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि वो बेटी नितारा को पैसे की अहमियत कैसे समझाएंगे, तो एक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, “मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत है। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है कि पैसा क्या है और उसकी कीमत क्या है। हम सब यहां पैसे कमाने आए हैं चाहे आप सवाल पूछ रहे हों या हम जवाब दे रहे हों सब काम पैसे के लिए ही करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है।”

मन की शांति जरूरी अक्षय ने आगे कहा, “हर कोई जानता है कि पैसे की अहमियत क्या है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा जरूरी है मन की शांति। मैं हमेशा सुकून को पैसे से ऊपर रखता हूं। हां, मैं मेहनत करता हूं, पैसा कमाता हूं, लेकिन अगर कभी दोनों में से एक चुनना पड़े, तो मैं हमेशा मन की शांति को चुनूंगा।”