Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडakshay kumar on teaching daughter nitara about moeny value, says i always choose peace of mind

अक्षय कुमार बेटी नितारा को नहीं समझाएंगे पैसों की अहमियत, बोले-हमेशा सुकून को चुनूंगा

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल में बेटी नितारा को पैसों की अहमियत समझाने की बात की। उन्होंने बताया कि वो हमेशा पैसों से ऊपर मन की शांति को सुनेंगे। एक्टर के मुताबिक हर इंसान को पैसों की समझ है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:31 AM
share Share
Follow Us on
अक्षय कुमार बेटी नितारा को नहीं समझाएंगे पैसों की अहमियत, बोले-हमेशा सुकून को चुनूंगा

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपने नए शो ‘पिच टू गेट रिच’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। ये रियलिटी सीरीज फैशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को एक नया मोड़ देने जा रही है। इसमें देशभर से आए 14 फैशन फाउंडर्स अपने ब्रांड्स के लिए फंडिंग, मेंटरशिप और ग्रोथ का मौका हासिल करने की रेस में हैं। खास बात ये है कि इस शो में 30 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट पूल के साथ कई बड़े नाम जुड़े हैं, जिनमें अक्षय कुमार भी बतौर जज नजर आएंगे। हाल में शो से जुड़े सभी लोगों के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस हुई थी जिसमें एक्टर ने पैसों की अहमियत के बारे में बात की।

हर इंसान को है पैसे की समझ

शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि वो बेटी नितारा को पैसे की अहमियत कैसे समझाएंगे, तो एक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, “मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत है। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है कि पैसा क्या है और उसकी कीमत क्या है। हम सब यहां पैसे कमाने आए हैं चाहे आप सवाल पूछ रहे हों या हम जवाब दे रहे हों सब काम पैसे के लिए ही करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है।”

मन की शांति जरूरी

अक्षय ने आगे कहा, “हर कोई जानता है कि पैसे की अहमियत क्या है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा जरूरी है मन की शांति। मैं हमेशा सुकून को पैसे से ऊपर रखता हूं। हां, मैं मेहनत करता हूं, पैसा कमाता हूं, लेकिन अगर कभी दोनों में से एक चुनना पड़े, तो मैं हमेशा मन की शांति को चुनूंगा।”

नए शो में आएंगे नजर

शो ‘पिच टू गेट रिच’ में अक्षय कुमार के साथ करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और मलाइका अरोड़ा जैसे सितारे जज पैनल में शामिल हैं। वहीं बिजनेस वर्ल्ड से नवीन जिंदल, ध्रुव शर्मा, रवि जयपुरिया, दर्पण संघवी, गौरव डालमिया, वागीश पाठक और विनोद दुगर जैसे नाम जुड़ रहे हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Akshay Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।