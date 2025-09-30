Akshay Kumar On How Film Industry Attitude Towards Actors Changes With Box Office Performance

अक्षय कुमार बोले फिल्मों की परफॉर्मेंस के हिसाब से बदलते लोगों के बिहेवियर, कहा- कमरों के साइज...

अक्षय कुमार का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के बिहेवियर आपकी फिल्मों की परफॉर्मेंस के हिसाब से बदलते हैं। वहीं अगर फिल्में अच्छी चलती हैं तो बड़े कमरे मिलते हैं होटल के नहीं तो छोटे।