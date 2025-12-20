अक्षय की भांजी सिमर को करण ने कहा खूबसूरत, एक्ट्रेस बोलीं- धर्मा में क्यों नहीं लिया?

संक्षेप: अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया डेब्यू करने वाली हैं। अक्षय अपनी भांजी के डेब्यू के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया फिल्म इक्कीस के जरिए बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं। फिल्म की रिलीज से पहले अब सभी दोनों के सपोर्ट में सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं जिनमें से एक करण जौहर भी हैं। हालांकि करण को सिमर ने जो जवाब दिया उसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या लिखा करण ने करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा, सॉलिड! तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं एगी...फिल्मों में आपका स्वागत है सिमर भाटिया...आप बहुत खूबसूरत हैं।

सिमर का जवाब सिमर ने उनके पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और मस्ती करते हुए लिखा, थैंक्यू सर, फिर मुझे धर्मा का पिक्चर क्यों नहीं दिया?

सिमर के इस कमेंट से लोग उनका कम्पैरिजन अक्षय के फनी अंदाज से कर रहे हैं कि वह भी अपने मामा की तरह मस्तीभरे जवाब देती हैं।

सिमर-अक्षय का रिलेशन सिमर के बारे में बता दें कि वह अक्षय की बहन अल्का भाटिया की बेटी हैं। काफी समय से वह फिल्मों में आने की तैयारी कर रही थीं और अब फाइनली वह एंट्री करने के लिए तैयार हैं।

इक्कीस 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। पहले फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। फिल्म में अगस्त्य और सिमर के अलावा धर्मेंद्र भी हैं।

अक्षय ने किया था सिमर के लिए खास पोस्ट कुछ दिनों पहले अक्षय ने सिमर के लिए एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘जब तुम छोटी थी तब तुम्हें गोद लेता था और आज तुम फिल्मों की दुनिया में एंट्री लेने वाली हूं। सिमर मैंने तुम्हें एक शर्मीली छोटी लड़की के रूप में देखा है जो अपनी मम्मी के पीछे छिपती थीं और आज तुम इतनी कॉन्फिडेंट यंग वुमन बन गी हो जो कैमरे को ऐसे देखती है जैसे तुम इसके लिए ही बनी हो। सफर मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूं चुम चमकोगी।’