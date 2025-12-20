Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshay Kumar Niece Simar Asks Karan Johar After He Calls Her Gorgeous Dharma Film Main Kyu Nahi Lia
अक्षय की भांजी सिमर को करण ने कहा खूबसूरत, एक्ट्रेस बोलीं- धर्मा में क्यों नहीं लिया?

अक्षय की भांजी सिमर को करण ने कहा खूबसूरत, एक्ट्रेस बोलीं- धर्मा में क्यों नहीं लिया?

संक्षेप:

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया डेब्यू करने वाली हैं। अक्षय अपनी भांजी के डेब्यू के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

Dec 20, 2025 08:05 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया फिल्म इक्कीस के जरिए बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं। फिल्म की रिलीज से पहले अब सभी दोनों के सपोर्ट में सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं जिनमें से एक करण जौहर भी हैं। हालांकि करण को सिमर ने जो जवाब दिया उसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या लिखा करण ने

करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा, सॉलिड! तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं एगी...फिल्मों में आपका स्वागत है सिमर भाटिया...आप बहुत खूबसूरत हैं।

सिमर का जवाब

सिमर ने उनके पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और मस्ती करते हुए लिखा, थैंक्यू सर, फिर मुझे धर्मा का पिक्चर क्यों नहीं दिया?

सिमर भाटिया पोस्ट

सिमर के इस कमेंट से लोग उनका कम्पैरिजन अक्षय के फनी अंदाज से कर रहे हैं कि वह भी अपने मामा की तरह मस्तीभरे जवाब देती हैं।

सिमर-अक्षय का रिलेशन

सिमर के बारे में बता दें कि वह अक्षय की बहन अल्का भाटिया की बेटी हैं। काफी समय से वह फिल्मों में आने की तैयारी कर रही थीं और अब फाइनली वह एंट्री करने के लिए तैयार हैं।

इक्कीस 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। पहले फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। फिल्म में अगस्त्य और सिमर के अलावा धर्मेंद्र भी हैं।

अक्षय ने किया था सिमर के लिए खास पोस्ट

कुछ दिनों पहले अक्षय ने सिमर के लिए एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘जब तुम छोटी थी तब तुम्हें गोद लेता था और आज तुम फिल्मों की दुनिया में एंट्री लेने वाली हूं। सिमर मैंने तुम्हें एक शर्मीली छोटी लड़की के रूप में देखा है जो अपनी मम्मी के पीछे छिपती थीं और आज तुम इतनी कॉन्फिडेंट यंग वुमन बन गी हो जो कैमरे को ऐसे देखती है जैसे तुम इसके लिए ही बनी हो। सफर मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूं चुम चमकोगी।’

ये भी पढ़ें:करण जौहर कभी नहीं खाते शादियों में खाना, वजह ऐसी है जो आपने भी जरूर झेली होगी

अक्षय ने आगे लिखा था, ‘हम भाटियास का फंडा सिंपल है, काम करो, दिल से करो और फिर यूनिवर्स का मैजिक देखो। मुझे तुम पर गर्ल है बेटा। दुनिया...सिमर भाटिया से मिलने वाली है। लेकिन मेरे लिए तुम पहले से स्टार हो। जाओ चमको...जय महादेव।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
agastya nanda ikkis karan johar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।