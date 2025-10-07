अक्षय कुमार ने अनाउंस की अपनी नई फिल्म, बोले- शुरुआत में सोच रहा था करूं या नहीं

अक्षय कुमार ने कन्फर्म कर दिया है कि वह सैफ अली खान के साथ थ्रिलर फिल्म करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि वह इस फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इस बार बिल्कुल अलग और चौंकाने वाले अवतार में दिखाई देने वाले हैं। अक्षय ने कंफर्म किया है कि वह प्रियदर्शन की नई फिल्म ‘हैवान’ में विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं। बता दें, ‘हैवान’ मलयालम की सुपरहिट फिल्म ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक है। खास बात यह है कि इसमें अक्षय के साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे।

‘हैवान’ में सैफ अली खान, मोहनलाल का किरदार निभाएंगे। वहीं अक्षय कुमार समुथिरकानी का रोल प्ले करेंगे। यह एक सस्पेंस से भरी थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय पहली बार एक डार्क और निगेटिव रोल में दिखाई देंगे।

‘FICCI FRAMES 2025’ के दौरान अक्षय ने बताया कि वह इस किरदार को लेकर शुरू में असमंजस में थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें ये रोल करने के लिए कहा। अक्षय ने कहा, “फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहा हूं। शुरुआत में सोच रहा था करूं या नहीं क्योंकि कहानी में अंत में विलेन हार जाता है। लेकिन कई बार निगेटिव रोल का असर हीरो से भी ज्यादा गहरा होता है।”