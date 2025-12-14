अक्षय कुमार मिस करते हैं यह मिडिल क्लास आदत, स्टार बनने के बाद अब नहीं कर पाते यह काम
Akshay Kumar: अक्षय कुमार ने बताया कि स्टार बनने के बाद अब वो कौन सी चीजें हैं जो वो नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें स्ट्रीट फूड का शौक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उन्हें बहुत याद आती हैं।
बॉलीवुड स्टार्स की जिंदगी बहुत आकर्षक लग सकती है, लेकिन इसकी उन्हें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। शाहरुख-सलमान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स की जिंदगी उतनी आसान नहीं रह जाती जैसी एक आम आदमी की होती है। वो यूं ही अपनी मर्जी से कहीं भी, कभी भी घूम नहीं सकते। हर वक्त चारो तरफ एक सिक्योरिटी घेरा होता है जो इस बात की तसल्ली करता है कि वो सुरक्षित हों। अक्षय कुमार ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि ऐसी कौन सी मिडिल क्लास आदत है जिसे वो आज बहुत मिस करते हैं।
याद आते हैं वो मिडिस क्लास वाले दिन
अक्षय कुमार ने एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया है। उन्होंने वो दौर भी देखा है जब उनके लिए महीने का खर्च निकालना भी चुनौती हुआ करता था, साथ ही आज वो वक्त भी देख रहे हैं जब वो करोड़ों के मालिक हैं। अक्षय कुमार से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनके मिडिल क्लास वाले वक्त की वो कौन सी चीज है जिसे वो आज बहुत मिस करते हैं, क्या वो उनकी स्ट्रीट फूड खाना है, या फिर मार्केट में यूं ही जाकर कोई शॉपिंग करना है?
अक्षय कुमार मिस करते हैं यह चीज
अक्षय कुमार ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा, "मेरे को बाहर का खाने में मजा नहीं आता। तो वो है ही नहीं कि मैं बाहर जाकर वड़ा पाव खा लूं, या एल्को मार्केट में जाकर पानी पूरी खा लूं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार मैं समंदर किनारे जाकर घूमना मिस करता हूं। मैं हर रोज बीच पर जाया करता था। मैं वहां पर जाकर वर्कआउट किया करता था। लेकिन अब मैं उस तरह समंदर किनारे जाकर वर्कआउट नहीं कर सकता। तो हां, यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं बहुत मिस करता हूं।"
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की पिछली फिल्म जॉली एलएलबी 3 थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक बिजनेस किया था। फिल्म को बनाने में कुल मिलाकर 90 से 100 करोड़ के बीच लागत आई थी, और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 150 करोड़ के लगभग रहा था। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वह जल्द ही वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3, हैवान और भूत बंगला जैसी फिल्मों में काम करते नजर आएंगे।
