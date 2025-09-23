कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी पर अक्षय कुमार ने होने वाले बच्चे के लिए की ये खास डिमांड, बोले -बस बेबी को…

कैटरीना कैफ के मां बनने की खबर पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक कमेंट कर होने वाले बच्चे के लिए एक खास डिमांड की है। इसके साथ ही अक्षय ने विक्की और कैटरीना को इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी है।

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। स्टार कपल ने एक पोस्ट के साथ ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की। कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबर जानने के बाद सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की बाढ़ सी आ गई।एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी सेलेब्स ने नए चैप्टर के शुरू होने की शुभकामनाएं भेजी है। उन्हें बधाई देने वालों में दीपिका पादुकोण, परिणीती चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, सिद्धांत चतुर्वेदी, जाह्नवी कपूर, राजकुमार राव समेत कई सेलेब्रिटीज शामिल हैं लेकिन इसमें सबसे खास है अक्षय कुमार का कमेंट जो दिल जीत रहा है।

अक्षय ने कैटरीना के बच्चे के लिए की ये डिमांड कैटरीना की प्रेगनेंसी वाले पोस्ट पर कमेंट करते हुए अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सोशल मीडिया यूजर्स पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खास दोस्त कैटरीना और विक्की के पेरेंट्स बनने पर खुशी जताते हुए लिखा, “कैटरीना और विक्की, आपके लिए बहुत खुश हूं। आप दोनों को जानते हुए, मैं कह सकता हूं कि आप दोनों सबसे अच्छे माता-पिता बनेंगे। बस बच्चे को इंग्लिश और पंजाबी दोनों सिखाना। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जय महादेव।

यूजर्स का रिएक्शन अक्षय के इस कमेंट पर एक यूजर ने उन्हें रिप्लाई करते हुए पूछा कि उन्होंने हिंदी भाषा सिखाए जाने पर क्यों नहीं लिखा। वहीं एक यूजर ने इनकी दोस्ती की तारीफ की। अक्षय और कैटरीना ने साथ में कई फिल्में की हैं। यहां तक कि वो एक्ट्रेस ने सलमान खान की जगह अक्षय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था।