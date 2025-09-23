Akshay Kumar made this special demand for Katrina Kaif baby, says use english punjabi seekhana कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी पर अक्षय कुमार ने होने वाले बच्चे के लिए की ये खास डिमांड, बोले -बस बेबी को…, Bollywood Hindi News - Hindustan
कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी पर अक्षय कुमार ने होने वाले बच्चे के लिए की ये खास डिमांड, बोले -बस बेबी को…

कैटरीना कैफ के मां बनने की खबर पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक कमेंट कर होने वाले बच्चे के लिए एक खास डिमांड की है। इसके साथ ही अक्षय ने विक्की और कैटरीना को इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:32 PM
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। स्टार कपल ने एक पोस्ट के साथ ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की। कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबर जानने के बाद सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की बाढ़ सी आ गई।एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी सेलेब्स ने नए चैप्टर के शुरू होने की शुभकामनाएं भेजी है। उन्हें बधाई देने वालों में दीपिका पादुकोण, परिणीती चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, सिद्धांत चतुर्वेदी, जाह्नवी कपूर, राजकुमार राव समेत कई सेलेब्रिटीज शामिल हैं लेकिन इसमें सबसे खास है अक्षय कुमार का कमेंट जो दिल जीत रहा है।

अक्षय ने कैटरीना के बच्चे के लिए की ये डिमांड

कैटरीना की प्रेगनेंसी वाले पोस्ट पर कमेंट करते हुए अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सोशल मीडिया यूजर्स पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खास दोस्त कैटरीना और विक्की के पेरेंट्स बनने पर खुशी जताते हुए लिखा, “कैटरीना और विक्की, आपके लिए बहुत खुश हूं। आप दोनों को जानते हुए, मैं कह सकता हूं कि आप दोनों सबसे अच्छे माता-पिता बनेंगे। बस बच्चे को इंग्लिश और पंजाबी दोनों सिखाना। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जय महादेव।

akshay kumar comment

यूजर्स का रिएक्शन

अक्षय के इस कमेंट पर एक यूजर ने उन्हें रिप्लाई करते हुए पूछा कि उन्होंने हिंदी भाषा सिखाए जाने पर क्यों नहीं लिखा। वहीं एक यूजर ने इनकी दोस्ती की तारीफ की। अक्षय और कैटरीना ने साथ में कई फिल्में की हैं। यहां तक कि वो एक्ट्रेस ने सलमान खान की जगह अक्षय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था।

अक्टूबर में होगी डिलीवरी

बता दें, कैटरीना कैफ को लेकर खबर है कि वो 15 और 30 अक्टूबर के बीच अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं। दोनों एक्टर और परिवार फिलहाल इस पल को प्राइवेट रखना चाहता है। इसलिए दोनों लाइमलाइट से दूरी बनाए हुए हैं।

Akshay Kumar Katrina Kaif vicky kaushal

