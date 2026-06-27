अक्षय कुमार की पिछली 10 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सिर्फ 2 हिट फिल्में, ये रहा कमाई का आंकड़ा

अक्षय कुमार की पिछली 10 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सिर्फ 2 हिट फिल्में, ये रहा कमाई का आंकड़ा
अक्षय कुमार के करियर की पिछली 10 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस ये रहा। करीब 3 साल पहले दी थी एक सुपरहिट फिल्में। अब वेलकम टू द जंगल की कमाई से उम्मीदें हैं। जानिए इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहां-
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार पिछले कुछ सालों में कई फिल्मों में अलग किरदार निभाते नजर आए हैं। साल में चार फिल्में देने वाले अक्षय कुमार की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस खास कमाई करने में फेल हुई हैं। हाल के कुछ सालों में समय ऐसा भी आया था जब वो लगातार एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। लेकिन फिर हाल में आई भूत बंगला, केसरी चैप्टर 2 की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने में मदद की। अगर अक्षय कुमार की पिछली 10 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस देखे तो एक्टर ने 3 हिट फिल्में दी हैं।
भूत बंगला
इस साल रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला में एक्टर के काम को पसंद किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म ‘भूल भुलैया’ जैसा धमाका करेगी। लेकिन कहानी उतनी दमदार नहीं रही। हालांकि, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की और हिट साबित हुई। फिल्म के बॉक्स ऑफिस को देखे तो भूत बंगला ने 11.50 करोड़ के साथ ओपनिंग की और कुल 168 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
जॉली LLB 3
सितंबर 2025 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अवेरेज ही परफॉर्म कर पाई। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को करीब 100 करोड़ से ज्यादा के बजट के साथ बनाया गया था। फिल ने 12.50 करोड़ के साथ ओपनिंग की और कुल 113 करोड़ ही कमा पाई। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एवेरेज रही।
हाउसफुल 5
जून 2025 को रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 5 भी खास कमाई नहीं कर पाई। फिल्म इ 24 करोड़ के साथ के साथ शुरुआत की थी। कुल 160 करोड़ कमा पाई। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवेरेज रही।
केसरी चैप्टर 2
केसरी चैप्टर 2 एक असली कहानी पर बेस्ड फिल्म थी जिसकी कहानी ने ऑडियंस को प्रभावित किया था। फिल्म ने करीब 8 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। इस फिल्म ने कुल 93 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही।
स्काई फाॅर्स
अक्षय कुमार ने एक्टर वीर पहरिया के साथ फिल्म स्काई फाॅर्स की थी जो बॉक्स ऑफिस कोई कमाल नहीं दिखा पाई। मोटे बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुल 131 करोड़ कमा कर एवेरज रही।
इनके बाद आई फिल्मों की लिस्ट-
|फिल्म
|कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|वर्डिक्ट
|खेल खेल में
|40.36 करोड़
|फ्लॉप
|सरफिरा
|22.13 करोड़
|फ्लॉप
|बड़े मियां छोटे मियां
|59.17 करोड़
|फ्लॉप
|मिशन रानीगंज
|33.74 करोड़
|फ्लॉप
|OMG 2
|150.17 करोड़
|सुपरहिट
इस समय थिएटर पर अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल चल रही है। हाल में रिलीज हुई इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स हैं जिसमें सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, तुषार कपूर शामिल हैं। उम्मीद है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी।
डिस्क्लेमर: इस खबर में लिखी गई फिल्म के कलेक्शन की जानकारी बॉक्स ऑफिस इंडिया से ली गई है। हम इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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