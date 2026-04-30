अक्षय कुमार की 'केसरी' की शूटिंग पर लग गई थी भयानक आग, 2 घंटे तक जलता रहा था सेट
Bollywood Kissa: साल 2019 में अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' रिलीज हुई थी। इस फिल्म के सेट पर भयानक हादसा हुआ था। सेट पर एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान भयानक आग लग गई थी। लगभग दो घंटे तक सेट जलता रहा था।
साल 2019 में रिलीज हुई केसरी को अक्षय कुमार की बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म के सेट पर एक भयानक हादसा हो गया था। फिल्म के सेट पर एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान आग लग गई थी। इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन सेट बर्बाद हो गया था और करीब 8 करोड़ का नुकसान हुआ था। हाल ही में वीएफएक्स सुपरवाइजर विशाल त्यागी ने बताया कि सेट पर आग को बुझाने का कोई खास इंतजाम नहीं था जिस वजह से सेट दो घंटे तक जलता रहा था।
सेट की दीवारों पर किया धमाका
हिंदी रश के साथ खास बातचीत में वीएफएक्स सुपरवाइजर विशाल त्यागी ने बताया, “हम केसरी के लिए हवाई में शूटिंग कर रहे थे। हमें एक बड़ा धमाका शूट करना था। शुरुआत में हम एक अलग दीवार बनाने वाले थे, लेकिन हमारे पास बजट नहीं था। तो हमने सेट की दीवारों पर ही धमाका करने का तय किया। उस घटना के बाद मैंने लोगों को उस सेट पर न कहना सीख लिया। मैं उससे पहले न नहीं कह पाता था।”
सेट पर नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम
उन्होंने आगे बताया, “सेट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मैंने उन्हें कहा कि हमें मोटर और पाइप्स मुंबई से मंगवा लेने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट नहीं है। जब मैं सेट पर धमाके की तैयारी कर रहा था शाम को, तब एक विदेशी एक्शन डायरेक्टर मेरे पास आए और कहा कि इसमें एक फायर एलिमेंट होना चाहिए।”
8 करोड़ का हुआ था नुकसान
आग की वजह से किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सेट जलने से 8 करोड़ का नुकसान हुआ। त्यागी ने बताया, “मैं ये हिसाब नहीं लगा पाया कि दीवार पीवी फोम की बनी है और काफी ज्वलनशील है। मैंने पेट्रोल नहीं डाला था, लेकिन गैस पॉपर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक चिंगारी की वजह से आग लग गई। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, और फायर मार्शल के पास भी केवल एक ही पाउडर सिलेंडर था, जो उस ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। दो घंटे तक क्रू ने सेट को जलते और बर्बाद होते देखा। किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि आग धीरे-धीरे लगी और सेट खुले में था।”
विशाल को ठहराया गया था जिम्मेदार
विशाल ने बताया कि इस आग का जिम्मेदार धर्मा प्रोडक्शन ने उन्हें ठहराया, लेकिन डायरेक्टर अनुराग सिंह ने उनका सपोर्ट किया। विशाल ने कहा, “उस दिन से मैंने न कहना सीख लिया- कि अगर आपके पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, तो मैं ब्लास्ट नहीं करूंगा। मैं उस घटना में विलेन नहीं था, लेकिन मुझे आग लगने का जिम्मेदार ठहराया गया।”
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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