अजय देवगन की गोलमाल 5 में हुई अक्षय कुमार की एंट्री, लेकिन एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ

संक्षेप: अजय देवगन की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइगी गोलमाल 5 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक गुड न्यूज आई है। फिल्म से अब अक्षय कुमार भी जुड़ गए हैं।

रोहित शेट्टी की पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल का 5वां पार्ट आने वाला है। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े वापसी कर रहे हैं और अब एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फिल्म के फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अक्षय के आने से होगी फिल्म और मजेदार वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय भी 5वें पार्ट का हिस्सा होने वाले हैं। हालांकि ट्विस्ट यह है कि वह फिल्म में विलन होंगे अजय के खिलाफ। फिल्म काफी बड़ी होने वाली है और पहले से काफी बोल्ड और मजेदार होने वाली है क्योंकि गोलमाल की फ्रेंचाइजी में अक्षय का डेब्यू हो रहा है।

बाकी स्टार कास्ट इनके अलावा फिल्म में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और अश्विनि कलसेकर भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स यह भी हैं कि शरमन जोशी भी कमबैक कर सकते हैं। वहीं करीना कपूर खान फिल्म में हैं या नहीं, यह अभी कन्फर्म नहीं है।

बता दें कि अक्षय कई हिट सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। वह हेरा फेरी, हाउसफुल और वेलकम में काम कर चुके हैं।

कब रिलीज हो सकती है फिल्म ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म का काम फरवरी के एंड में शुरू हो जाएगा और इसे अगले साल यानी 2027 में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है।

अजय-अक्षय की साथ में 5वीं फिल्म बता दें कि गोलमाल 5 के साथ यह अक्षय और अजय की साथ में 5वीं फिल्म होने वाली है। इससे पहले दोनों सिंघम अगेन(2024), सूर्यवंशी (2021), इंसान(2005), खाकी(2004), सुहाग(1994) में काम चुके हैं।

रोहित शेट्टी की बात करें तो वह फिलहाल राकेश मारिया की बायोपिक में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम लीड रोल में हैं। वहीं अजय देवगन, दृश्यम 3 में बिजी हैं। अक्षय कुमार वहीं अनीज बाज्मी के साथ कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ विद्या बालन लीड रोल में होंगी।