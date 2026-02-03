Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAkshay Kumar Joins Rohit Shetty Ajay Devgn Golmaal 5 As Lead Antagonist Report
अजय देवगन की गोलमाल 5 में हुई अक्षय कुमार की एंट्री, लेकिन एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ

अजय देवगन की गोलमाल 5 में हुई अक्षय कुमार की एंट्री, लेकिन एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ

संक्षेप:

अजय देवगन की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइगी गोलमाल 5 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक गुड न्यूज आई है। फिल्म से अब अक्षय कुमार भी जुड़ गए हैं।

Feb 03, 2026 07:04 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रोहित शेट्टी की पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल का 5वां पार्ट आने वाला है। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े वापसी कर रहे हैं और अब एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फिल्म के फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी।

अक्षय के आने से होगी फिल्म और मजेदार

वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय भी 5वें पार्ट का हिस्सा होने वाले हैं। हालांकि ट्विस्ट यह है कि वह फिल्म में विलन होंगे अजय के खिलाफ। फिल्म काफी बड़ी होने वाली है और पहले से काफी बोल्ड और मजेदार होने वाली है क्योंकि गोलमाल की फ्रेंचाइजी में अक्षय का डेब्यू हो रहा है।

बाकी स्टार कास्ट

इनके अलावा फिल्म में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और अश्विनि कलसेकर भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स यह भी हैं कि शरमन जोशी भी कमबैक कर सकते हैं। वहीं करीना कपूर खान फिल्म में हैं या नहीं, यह अभी कन्फर्म नहीं है।

बता दें कि अक्षय कई हिट सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। वह हेरा फेरी, हाउसफुल और वेलकम में काम कर चुके हैं।

कब रिलीज हो सकती है फिल्म

ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म का काम फरवरी के एंड में शुरू हो जाएगा और इसे अगले साल यानी 2027 में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है।

अजय-अक्षय की साथ में 5वीं फिल्म

बता दें कि गोलमाल 5 के साथ यह अक्षय और अजय की साथ में 5वीं फिल्म होने वाली है। इससे पहले दोनों सिंघम अगेन(2024), सूर्यवंशी (2021), इंसान(2005), खाकी(2004), सुहाग(1994) में काम चुके हैं।

रोहित शेट्टी की बात करें तो वह फिलहाल राकेश मारिया की बायोपिक में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम लीड रोल में हैं। वहीं अजय देवगन, दृश्यम 3 में बिजी हैं। अक्षय कुमार वहीं अनीज बाज्मी के साथ कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ विद्या बालन लीड रोल में होंगी।

अक्षय की अपकमिंग मूवीज

इसके अलावा अक्षय, भूत बंगला, भागम भाग 2, वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3, हैवान में भी नजर आने वाले हैं।

सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है।
