अक्षय कुमार हैं मनी माइंडेड, प्रोड्यूसर बोले- एक्टर से पहले वह बिजनेसमैन हैं

संक्षेप:

प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह का दावा है कि अक्षय कुमार एक एक्टर से पहले बिजनेसमैन हैं। उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने पर फीस का कुछ हिस्सा रिफंड करने से मना कर दिया था।

Jan 30, 2026 09:41 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अक्षय कुमार बॉलीवुड के पॉपुलर और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक हैं। अक्षय ने कई फिल्ममेकर्स संग काम किया है, लेकिन हाल ही में फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने अक्षय को मनी माइंडेड बताया है। उन्होंने कहा कि अक्षय पहले बिजनेसमैन हैं और फिर एक्टर।

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में शैलेंद्र ने अक्षय के साथ साल 2009 में फिल्म 8 x 10 तस्वीर में काम करने का एक्सपीरियंस बताया। कहा जाता है कि फिल्म के फेल होने पर उन्होंने फिल्ममेकिंग ही छोड़ दी। उन्होंने बताया कि अक्षय अच्छे इंसान हैं और दोनों के बीच फ्रेंडली इक्वेशन है, वहीं कई बार दोनों साथ में खेलते हैं।

कैसे फिल्म का बजट बढ़ता गया

शैलेंद्र ने बताया कि 8 x 10 तस्वीर पहले 30-35 करोड़ में बनने वाली थी और इसकी शूटिंग मुन्नार में होनी थी। लेकिन अक्षय के बिजी शेड्यूल की वजह से प्रोडक्शन प्लान में काफी बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘मुन्नार से हम काल्गरी गए, इसके बाद केप टाउन और फिर कई जगह। इतनी ट्रैवलिंग से फिल्म का बजट काफी बढ़ गया था।’

यह फिल्म अक्षय की ब्लॉकबस्टर मूवी किंग के बाद रिलीज हुई, लेकिन उस फिल्म के अपोजिट 8 x 10 तस्वीर बुरी तरह फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पर।

फिल्म देखने कोई नहीं आया तो अक्षय से रिफंड के लिए कहा

शैलेंद्र का दावा है कि उन्होंने अक्षय से बात की और फिल्म के नुकसान के बारे में बताते हुए रिक्वेस्ट की फीस के कुछ पार्ट को रिफंड करने के लिए। वह बोले, ‘मैंने कहा भाई कोई फिल्म देखने नहीं आया, आपको कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने मुझसे काफी पैसे लिए थे।’

नहीं मिले पैसे वापस

शैलेंद्र के मुताबिक अक्षय ने पैसे रिफंड करने से मना कर दिया। वह बोले, ‘मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला। इसके बाद मैंने फिल्म ही बनाना बंद कर दिया।’

अक्षय की बढ़ती फीस को लेकर बोले

शैलेंद्र ने आगे अक्षय की फीस को लेकर कहा, ‘15 करोड़ 21 करोड़ बन गए और फिर अचानक 36 करोड़ क्योंकि उनका लकी नंबर 9 है। उन्हें पता है वह क्या कर रहे हैं। वह बिजनेसमैन पहले हैं और एक्टर बाद में।’

सिंग इज किंग टाइटल को लेकर लड़ाई

शैलेंद्र ने यह भी बताया कि वह पहले सिंह इज किंग टाइटल को लेकर अक्षय के पास गए थे। हालांकि जब फिल्म हिट हुई तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें टाइटल के ओनरशिप को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने इसे लौटाने की जहमत भी नहीं उठाई। मुझे इसे वापस पाने के लिए उन पर मुकदमा करना पड़ा।

जॉन को लेकर भी यही कहा

शैलेंद्र ने आगे जॉन अब्राहम को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जॉन ने भी फिल्म आशियाएं के फ्लॉप होने पर कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं ली। शैलेंद्र का दावा है कि उन्होंने जॉन से काफी रिक्वेस्ट की फीस के कुछ पोर्शन को रिटर्न करने की, लेकिन एक्टर ने कुछ वापस नहीं किया।

मनी माइंडेड के टैग पर बोले थे अक्षय कुमार

अक्षय को जब बताया गया कि उन्हें मनी माइंडेड कहा जाता है तो इस पर उन्होंने आप की अदालत शो में कहा था, ‘अगर मैं पैसे कमाता हूं तो किसी को लूटकर नहीं। मैंने काम करके कमाया है। पिछले 8 साल से मैं सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं। पैसा, लाइफ के लिए काफी जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
