'हेरा फेरी' में अक्षय कुमार को मिला था 'श्याम' का रोल, प्रियदर्शन से कहकर बदलवाया और फिर...
अक्षय कुमार ने फिल्म 'हेरा फेरी' में राजू का रोल इस तरह किया कि आज भी हम उनकी जगह किसी और को इस किरदार में इमैजिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह रोल असल में सुनील शेट्टी के लिए सोचा गया था।
बॉलीवुड की कल्ट कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' के किरदारों को भुला पाना नामुमकिन है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल हमारे जेहन में राजू, श्याम और बाबूराव के किरदार में छप चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षय कुमार को पहले श्याम का रोल ऑफर किया गया था, जिसे बाद में सुनील शेट्टी ने किया। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद खुद ही राजू का रोल करने की इच्छा जताई थी। प्रियदर्शन ने कहा, 'अक्षय ने पूरी बात सुनी और कहा कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मुझे राजू का रोल करने दो। मैं हैरान था, लेकिन वह सही थे।'
किसी को नहीं था 'हेरा फेरी' की कास्टिंग पर यकीन
प्रियदर्शन ने PTI के साथ बातचीत में उस दौर को याद करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि जब उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग पूरी की थी, तो इंडस्ट्री के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने एक फ्लाइट में काजोल से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने काजोल को बताया कि वह अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, तो काजोल का रिएक्शन था, ‘क्या आप मजाक कर रहे हैं?’
दरअसल, उस वक्त ये तीनों ही एक्टर या तो एक्शन फिल्में कर रहे थे या विलेन के रोल में थे। अक्षय ने राजू का रोल इसलिए चुना क्योंकि उन्हें हीरो दिखने से ज्यादा फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले पर भरोसा था। अक्षय के मुताबिक, 'मैंने कहा कि बस एक बदलाव, अगर संभव हो तो कर दीजिए, मैं राजू का रोल करना चाहता हूं।'
अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी ने दी हैं कई हिट
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 'हेरा फेरी' के बाद 'गरम मसाला', 'भूल भुलैया' और 'दे दना दन' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं। करीब 14 साल के लंबे ब्रेक के बाद यह जोड़ी अब हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' के साथ वापसी कर रही है, जो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रियदर्शन के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए अक्षय ने कहा, 'अगर मैं उनसे पूछता हूं कि सर ये अच्छा लग रहा है? और वह मना कर देते हैं, तो मैं वह नहीं करता। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है।' प्रियदर्शन ने कहा, 'हमारी डिक्शनरी में 'विवाद' जैसा शब्द ही नहीं है।'
अक्षय की अगली फिल्में और विलेन का अवतार
प्रियदर्शन ने अपनी बॉलीवुड सक्सेस का पूरा क्रेडिट अक्षय कुमार को देते हुए कहा कि वह एक ऐसे एक्टर हैं जो डायरेक्टर के विजन पर पूरा भरोसा करते हैं। 'भूत बंगला' के अलावा यह जोड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'हैवान' और फैंस की पसंदीदा फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी 3' पर भी काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि 'हैवान' में अक्षय कुमार एक विलेन के किरदार में नजर आएंगे, जिसके लिए वह काफी समय से एक्साइटेड थे। अक्षय ने कहा, 'मैं एक विलेन का रोल करना चाहता था, जो मैंने उनकी फिल्म 'हैवान' में किया है।'
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।