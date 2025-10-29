रणबीर-कार्तिक को पीछे छोड़कर, अक्षय कुमार को मिली अनीस बज्मी की अगली फिल्म? डबल रोल में आएंगे नजर

रणबीर-कार्तिक को पीछे छोड़कर, अक्षय कुमार को मिली अनीस बज्मी की अगली फिल्म? डबल रोल में आएंगे नजर
संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्मों की लिस्ट में एक और फिल्म शामिल हो गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर अब अनीस बज्मी की अगली फिल्म में नजर आएंगे।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आने वाले दिनों में कई शानदार फिल्मों में आने वाले हैं। उनके पास हैवान, भूत बंगला जैसी फिल्मों में दिखेंगे। अब ताजा रिपोर्ट की मानें तो एक्टर एक बार फिर अनीस बज्मी की अगली फिल्म में काम करते दिख सकते हैं। दोनों ने पहले सिंह इज किंग, थैंक्यू, और वेलकम जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है। अब ये जोड़ी एक नई फिल्म में साथ दिखेंगे। खास बात ये है कि ये फिल्म डबल रोल पर बेस्ड होगी।
डबल रोल में अक्षय कुमार
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ‘अक्षय कुमार अनीस बज्मी की अगली फिल्म में लीड किरदार में काम कर रहे हैं। यह किसी डबल रोल पर आधारित कॉमेडी नहीं होगी, बल्कि एक नई तरह की पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा होगी।’ हाल में इसी फिल्म से जुड़ी खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अनीस बज्मी राम और श्याम नाम की फिल्म बना रहे हैं। ये एक डबल रोल वाली फिल्म होगी जिसके लिए पहले कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के नाम पर विचार किया गया था। लेकिन अब अक्षय के पास ये प्रोजेक्ट पहुंच गया है।फिल्म इस समय प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और इसकी शूटिंग फरवरी 2026 में शुरू होने की खबर है। फिलहाल मेकर्स ने फिल्म की बाकी डिटेल्स को सीक्रेट रखा है।
फिल्मों की लिस्ट
अक्षय कुमार के पास इस वक्त फिल्मों की लंबी लिस्ट है। वो आने वाले दिनों में भूत बंगला, हैवान,भागम भाग 2, वेलकम टू द जंगल, और हेरा फेरी 3 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। अब उनकी इस लिस्ट में अनीस बज्मी की भी ये फिल्म जुड़ गई है।
