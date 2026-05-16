Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 के लिए अजय देवगन से ज्यादा ली फीस, 22 दिन के लिए मिली करोड़ों की मोटी रकम

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

अक्षय कुमार, अजय देवगन और बाकी स्टार कास्ट के साथ गोलमाल 5 में नजर आने वाले हैं। अब अक्षय की फीस को लेकर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि वह अजय से ज्यादा फीस ले रहे हैं।

अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 के लिए अजय देवगन से ज्यादा ली फीस, 22 दिन के लिए मिली करोड़ों की मोटी रकम

अक्षय कुमार गोलमाल 5 में नजर आने वाले हैं। वैसे तो अब तक के फिल्म के सभी पार्ट में एक ही कास्ट रही है, लेकिन इस बार पुरानी कास्ट के साथ अक्षय भी शामिल हो गए हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि फिल्म में अक्षय विलन रोल में नजर आएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा में है वो है अक्षय कुमार की फीस। ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय को जो फीस मिल रही है वो अजय की फीस से ज्यादा है।

कितनी मिल रही है अक्षय को फीस

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने 18-22 दिनों की शूटिंग की है और इसके लिए उन्हें 35-40 करोड़ रुपये मिले हैं। ऐसी रिपोर्ट हैं कि यह फीस, अजय देवगन की फीस से ज्यादा है क्योंकि वह प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे।

ये भी पढ़ें:आई अक्षय की नई फिल्म की रिलीज डेट, अजय से टकराएंगे, बॉक्स ऑफिस पर होगा क्लैश

अक्षय का अलग लुक

बता दें कि इस फिल्म में अक्षय का काफी अलग लुक दिखेगा। वह गंजे लुक में दिखने वाले हैं। लेकिन एक सीरियस लुक के साथ। पहले भी वह फिल्म हाउसफुल 4 के दौरान बाला किरदार के लिए गंजे हुए थे, लेकिन वो फनी लुक था।

गोलमाल फिल्म की बात करें तो सबसे पहले आई थी मूवी गोलमाल जिसमें अजय देवगन, तुषार कपूर, शरमन जोशी, अरशद वारसी, रिमि सेन और परेश रावल अहम किरदार में थे। इसके बाद 2008 में गोलमाल 2 आई, फिर गोलमाल 3 और गोलमाल 4 फिर।

20 साल से चल रही गोलमाल फ्रेंचाइजी

फिल्म को लेकर रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 20 साल पहले पहली गोलमाल रिलीज हुई थी। एक फिल्म जिसने मेरी लाइफ बदल गी। हमने 20 साल से आपको एंटरटेन किया है और हां कभी हमने आपको निराश भी किया होगा। लेकिन हम हमेशा अपने काम को लेकर सच्चे रहे हैं। अब एक बार और ये टीम आई तो वह उन्हें मिस कर दे हो। तैयार हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए।

ये भी पढ़ें:अक्षय कुमार ने इस फिल्म के बाद बदला था नाम, जानें कैसे मिला 'खिलाड़ी' का टाइटल

अजय बोले थे कोई फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ता ये

बता दें कि अक्षय के फिल्म में होने की अनाउंसमेंट करते हुए अजय ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इस बार सवारी बड़ी है और एंटरटेनमेंट उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। वहीं अजय ने मस्ती करते हुए कहा था कि कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ता ये।

अक्षय बोले थे अजय ही मेन हीरो है

वहीं अक्षय ने फिल्म का पार्ट होने पर न्यूज 18 से बात करते हुए कहा था, मैं खुश हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि गोलमाल का हिस्सा बन पाया। अजय मेन हीरो है। मैं कोई नया पार्ट नहीं प्ले कर रहा हूं। लेकिन इसमें गलत क्या है। मैं हर फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूं ये नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं फिल्म में। मेरे लिए यह जरूरी है कि फिल्म क्या है। अगर मुझे स्टोरी पसंद है तो मैं उसे जरूर करता हूं।

अक्षय को नहीं कोई इनसिक्योरिटी

अक्षय ने आगे कहा था, मेरा रोल बढ़िया है गोलमाल में, लेकिन अजय हीरो है। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें:अक्षय कुमार इन 3 फिल्मों से करेंगे बॉक्स ऑफिस पर धमाका, विलेन बन मचाएंगे धमाल

वैसे गोलमाल 5 के अलावा भी अक्षय की कई फिल्में आने वाली हैं जिसमें वेलकम टू द जंगल, हैवान, हेरा फेरी 3 भी शामिल है।

वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ अरशद वारसी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस समेत कई स्टार्स हैं।

हैवान में अक्षय और सैफ अली खान लीड रोल में हैं। वैसे तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म में भी अक्षय विलन बनेंगे। सैफ और अक्षय कई साल के बाद दोबारा साथ में नजर आने वाले हैं। फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं।

वहीं हेरा फेरी 3 में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल लीड रोल में हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिल्म के काम में हो रही देरी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ क्रिएटिव डिफ्रेंस चल रहा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Akshay Kumar Ajay Devgn

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।