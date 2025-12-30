ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को मारी लात, एक्टर बोले- तुमने मुझे अब तक के…

संक्षेप: सोमवार को ट्विंकल खन्ना का बर्थडे था। इस खास मौके पर अक्षय कुमार ने एक ऐसा पोस्ट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना अक्सर एक-दूसरे के साथ फनी पोस्ट शेयर करते रहते हैं। अब अक्षय ने ट्विंकल के बर्थडे पर ऐसा पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को पढ़कर सबकी हंसी नहीं रुक रही है।

क्या लिखा अक्षय ने दरअसल, अक्षय ने एक फोटो शेयर की है जिसमें ट्विंकल उन्हें किक कर रही हैं। फोटो शेयर कर अक्षय ने लिखा, हर एक्शन स्टार के पीछे एक पत्नी होती है जो अपने एक लुक या एक किक से उसे गिरा सकती है। मिसेज फनीबोन्स तुम आज भी मुझे इतनी जोर से मारती हो जितना किसी भी स्टंट में मुझे नहीं लगा। हैप्पी बर्थडे, लव यू।

लोगों के रिएक्शन इस पर लोगों के फनी रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा, इन दोनों को साथ में एक्शन फिल्म करनी चाहिए। एक ने लिखा कि इन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है।

ट्विंकल और अक्षय के बारे में बता दें कि दोनों ने साल 2001 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे आरव और बेटी नितारा हैं।

प्रोफेशनल लाइफ दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अक्षय अब भूत बंगला में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ तब्बू और परेश रावल अहम किरदार में हैं। इसके बाद प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में नजर आएंगे जिसमें वह और सैफ अली खान लीड रोल में हैं।

इनके अलावा अक्षय की हेरा फेरी 3, वेलकम टू जंगल समेत कई मूवीज हैं जो अगले साल रिलीज होंगी।