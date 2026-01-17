मेरी सास झूठ नहीं बोलती…सालगिरह पर अक्षय को याद आई सास की बात, शेयर किया ट्विंकल का फनी वीडियो

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने शादी की 25 वीं सालगिरह पर पत्नी ट्विंकल खन्ना के लिए खास पोस्ट शेयर किया है। एक्टर ने वीडियो भी शेयर की है जिसमें ट्विंकल नाचती हुई चल कर आ रही हैं। एक्टर ने अपनी सास की एडवाइस के बारे में बताया।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने आज अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर पत्नी ट्विंकल खन्ना के लिए खास पोस्ट शेयर किया है। अक्षय ने ट्विंकल का एक फनी वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें मस्ती भरे अंदाज में देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय ने अपनी सास एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की एडवाइस भी बताई है जो उन्होंने शादी से पहले एक्टर को दी थी। अक्षय ने कुछ इस अंदाज में पत्नी को सालगिरह की बधाई दी।

अक्षय कुमार ने ऐसे दी पत्नी को सालगिरह की बधाई अक्षय कुमार ने ट्विंकल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब 2001 में आज के ही दिन हमारी शादी हुई तो उसकी मां ने कहा था 'बेटा, अजीबोगरीब सिचुएशन में भी हंसने के लिए तैयार रहना , क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी'। अक्षय ने आगे लिखा, '25 साल हो गए और मुझे पता है मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलतो। उनकी बेटी ने तो सीधे चलने से ही मना कर दिया। वो तो जिंदगी में नाचती रहती है। पहले दिन से 25 साल तक मेरे उस प्यार को सलाम जो मुझे हंसाती रहती है और कभी कभी परेशान भी कर देती है। हमें हैपी एनिवर्सरी,टीना।25 साल की मस्ती भरी जिंदगी जिसे हम दोनों प्यार करते हैं'।

शादी को हुए 25 साल बता दें, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 17 जनवरी 2001 को शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे हुए। बेटा आरव जो अभी 23 साल का है और उनकी बेटी नितारा जो इस साल 13 साल की होने वाली हैं। अक्षय अक्सर अपने बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते है।