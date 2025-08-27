akshay kumar film mr and mrs khiladi wrestler emmanuel yarbrough died due to this reason अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी’ का ये सूमो पहलवान याद है? ऐसा था बचपन और ऐसे आई मौत, Bollywood Hindi News - Hindustan
अक्षय कुमार की फिल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी’ का ये सूमो पहलवान याद है? ऐसा था बचपन और ऐसे आई मौत

अक्षय कुमार की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में नजर आया ये सूमो पहलवान के बारे में जानिए। एक फिल्म, एक शो और पहलवानी। ऐसा था सूमो पहलवान का बचपन।

Usha लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:12 PM
साल 1997 में अक्षय कुमार और जूही चावला की फिल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी’ आई थी। इस फिल्म में के गाने, कहानी जबरदस्त थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई भी की थी। लेकिन चर्चे सूमो पहलवान इमैनुएल यारब्रॉ के हुए थे। फिल्म में जब अक्षय का किरदार राजा अपने ससुर कादर खान को एक लाख रूपए नहीं दे पाता और शालू के प्यार के लिए वो अंत में सूमो पहलवान इमैनुएल यारब्रॉ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसी सीन को देखने के लिए कईयों से ये फिल्म थिएटर में देखी थी।

अक्षय की फिल्म का पहलवान

इस फिल्म में इमैनुएल यारब्रॉ ने पहली बार एक्टिंग की थी। वो पेश से एक पहलवान और फुटबॉलर थे। लेकिन उन्हें कुछ मिनटों के सीन के लिए फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी के लिए अप्रोच किया गया था। जब पहली बार ये फिल्म देखी गई थी तो सभी के विचार यही थे कि 400 किलो का ये सूमो पहलवान अक्षय के किरदार का तो अंत कर देगा। लेकिन फिल्मों में असलियत नहीं दिखाई जाती। अक्षय अपनी चालाकी से सूमो पहलवान को हराकर स्क्रीन के हीरो बन जाते हैं।

बचपन से ही थे अलग

इमैनुएल के लिए उनके बढ़े हुए वजन ने जिंदगी भर ताने दिए। वो बचपन से ही एक अलग तरह के बच्चे रहे। खाने की खुराक ज्यादा होने की वजह से उनकी आंटी उनके लिए अलग से ज्यादा खाना बनाती थी। जब कॉलेज गए तो जंक फूड खाने की लत ने इन्हें बहुत ज्यादा वजन का इंसान बना दिया। उनका वजन तेजी से बढ़ रहा था। इसके बावजूद इमैनुएल खेलों में एक्टिव थे। वो फुटबॉल टीम का अहम हिस्सा थे।

emmanuel yarbrough and akshay kumar

पहलवानी में नाम

इमैनुएल को पहली पहचान तब मिली जब जापान से आए एक शख्स ने उनकी लंबाई और वजन को देखते हुए उन्हें सूमो पहलवानी में शामिल होने की बात कही। हालांकि, इसमें वो पहचान तो बना पाए लेकिन जीत उन्हें कम ही नसीब हुई। इमैनुएल ने अक्षय की फिल्म के अलावा एक टीवी प्रोगाम में काम किया। एकाध इंटरव्यू और बस। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब वो अपना वजन कम करना चाहते थे।

दुनिया को कहा अलविदा

दरअसल, एक अमेरिकी एयरलाइन कंपनी डेल्टा एयरलाइंस ने इमैनुअल को इटली जाने से रोक दिया था। बताया गया कि उनका वजन ज्यादा है इसलिए एयरलाइन उन्हें लेकर सफर नहीं कर सकती। जबकि उन्होंने अपने लिए तीन टिकटें खरीदी थीं। इमैनुअल ने इसके बाद वजन कम करने का फैसला लिया और किया भी। लेकिन फिर 21 दिसंबर 2015 को उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

Akshay Kumar Juhi Chawla

