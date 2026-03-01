अक्षय कुमार की फिल्म हैवान ने रिलीज से पहले ही निकाल लिया 70% बजट, इस महीने में होगी रिलीज
अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हैवान ने रिलीज से पहले ही 70 प्रतिशत बजट निकाल लिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। जानिए कब थिएटर पर आ रही है हैवान?
अक्षय कुमार इस साल अपनी फिल्मों से धमाका करने वाले हैं। भूत बंगला के बाद एक्टर के पास सैफ अली खान के साथ फिल्म हैवान भी है। इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है फिल्म हैवान ने अपनी रिलीज से पहले ही 70 प्रतिशत बजट निकाल लिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज इस साल अगस्त में होने की उम्मीद जताई गई है। ये फिल्म अक्षय और सैफ के लिए खास होने वाली है।
रिलीज से पहले हैवान ने निकाला बजट
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान के राइट्स को सोनी नेटवर्क ने सुरक्षित रख लिया हैं। पोर्टल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सोनी नेटवर्क ने इस फिल्म के नॉन थिएटर रिलीज के राइट्स मतलब सेटेलाइट, म्यूजिक और डिजिटल रिलीज के लिए राइट्स 80 करोड़ में खरीद लिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म हैवान के लिए कई OTT प्लेटफार्म आगे आ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा बोली सोनी नेटवर्क की तरफ से लगाई गई। 80 करोड़ में फिल्म हैवान के डिजिटल, सेटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेचे गए हैं। इस कमाई से फिल्म का 70 प्रतिशत बजट वापस निकाल लिया गया है। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि हैवान इस साल अगस्त में रिलीज हो सकती है।
हैवान की कहानी
अक्षय कुमार की हैवान मोहनलाल की मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक है। फिल्म की कहानी एक जज और उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। एक जज जो अपनी बेटी को उस कैदी से बचाना चाहता है जिसे उसने जेल भेजा था। अंत में जज की डेथ के बाद एक अंधा शख्स बेटी की रक्षा करता है। इसी प्लॉट पर फिल्म की कहानी आधारित है। खास बात ये है कि हैवान में ओरिजिनल फिल्म ओप्पम के लीड एक्टर मोहनलाल भी नजर आने वाले हैं। हालांकि, उनका किरदार क्या होगा इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म अगस्त में रिलीज हो सकती है।
अक्षय की आने वाली फिल्में
अक्षय कुमार के करियर ग्राफ के लिए उनकी आने वाली फिल्में खास होने वाली हैं। एक्टर की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में आने वाली फिल्म भूत बंगला और हैवान से कमाई की उम्मीदे हैं। इसके अलावा वेलकम टू जंगल, और एक बेनाम फिल्म आने वाली है। ये साल अक्षय के लिए अहम होने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
