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अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला इस OTT प्लेटफार्म पर होगी रिलीज, इतने दिन बाद दे सकती है दस्तक

Apr 18, 2026 10:35 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला थिएटर ऑडियंस को पसंद आ रही है। ऐसे में इस फिल्म की OTT रिलीज प्लेटफार्म से जुड़ी जानकारी सामने आई है। OTT के नियम के अनुसार जानिए कब ये फिल्म OTT पर आ सकती है।

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला इस OTT प्लेटफार्म पर होगी रिलीज, इतने दिन बाद दे सकती है दस्तक

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला थिएटर पर रिलीज हो गई है। फिल्म ने 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ खाता खोला और अब पहले वीकेंड पर फिल्म बेहतर कमाई कर सकती है। अक्षय पहले भी हॉरर कॉमेडी से ऑडियंस को एंटरटेन कर चुके हैं। लेकिन इस बार भूत बंगला का कांसेप्ट अलग बताया जा रहा है। इस बीच फिल्म की OTT रिलीज को लेकर भी चर्चे शुरू हो गए हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर कब दस्तक दे सकती है। हालांकि, कोई फिक्स डेट सामने नहीं आई है। लेकिन ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी ये जरूर कन्फर्म है।

भूत बंगला की OTT रिलीज डेट

अक्षय कुमार की भूत बंगला थिएटर रिलीज के बाद OTT प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी। लेकिन अभी डेट से जुड़ी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन अगर मौजूदा ट्रेंड को फॉलो करें तो हिंदी फिल्में थिएटर रिलीज के 45 से 60 दिनों के भीतर OTT पर रिलीज हो जाती हैं। ऐसे में भूत बंगला 17 अप्रैल को थिएटर पर रिलीज हुई है। अग्गर कैलकुलेशन की जाए तो ये फिल्म मई के अंत और जून की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर आ सकती है। OTT ऑडियंस इस फिल्म का इंतजार कर रही है।

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ओपनिंग डे कलेक्शन

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला में वामिका गब्बी, तब्बू, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। फिल्म की भूतिया कहानी एक बंगले के इर्द गिर्द रची गई है। कहानी का सस्पेंस और ट्विस्ट ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस का भी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म ने अपनी ओपनिंग वाले दिन 12 करोड़ के साथ शुरुआत की है। वहीं पहले वीकेंड पर फिल्म से अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है।

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अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी का कमाल

बता दें, भूत बंगला का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है। दोनों इससे पहले गरम मसाला, हेरा फेरी, दे दना दन, भागम भाग, भूल भुलैया जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब भूत बंगला से एंटरटेन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियदर्शन की अगली फिल्म हैवान में भी अक्षय लीड रोल में हैं। फिल्म में सैफ अली खान ने एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया है। मलयालम फिल्म ओप्पम की हिंदी रीमेक है हैवान। खास बात ये है कि इस फिल्म में मोहनलाल भी एक अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म अगस्त में दस्तक दे सकती है। फिलहाल फिल्म थिएटर पर धूम मचाने को तैयार है। ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिल रहा है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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