पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अक्षय कुमार आए आगे, डोनेट किए 5 करोड़; बोले- ये मेरी सेवा है

अक्षय कुमार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पैसे डोनेट किए हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी सेवा है और छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, पंजाब की बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि वह वहां के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 07:24 AM
पंजाब में बाढ़ से परेशान लोगों की मदद के लिए अब तक कई सेलेब्स आ गए हैं। पंजाब के कई सेलेब्स के बाद अब अक्षय कुमार ने भी अब मदद के लिए 5 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं। अक्षय ने इस बारे में खुद बताया है। उन्होंने लिखा कि यह उनकी सेवा है, उनका छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, पंजाब की बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए। रब मेहर करे।

5 करोड़ किए डोनेट

अक्षय ने कहा, 'मैं 5 करोड़ रुपये दे रहा हूं पंजाब बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए, लेकिन मैं होता कौन हूं डोनेट करने वाला? मैं बहुत खुशनशीब हूं कि मुझे मौका मिला मदद करने के लिए। यह मेरी सेवा है, मेरी तरफ से छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन।'

अक्षय ने आगे कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि पंजाब में मेरे भाइयों और बहनों पर आई प्राकृतिक आपदा जल्द ही दूर हो जाए। रब मेहर करे।'

बता दें कि जब भी देश में कोई परेशानी आती है तो अक्षय हमेशा सबसे पहले आगे आकर मदद करते हैं फिर चाहे चेन्नई बाढ़ हो या कोविड हो। उन्होंने सोल्जर परिवार की मदद भी की है भारत के वीर ऐप के जरिए।

बाकी सेलेब्स ने की मदद

अक्षय के अलावा दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, रणदीप हु्ड्डा, गिप्पी ग्रेवाल, हिमांशी खुराना, जसबीर जस्सी, करण औजला, गुरु रंधावा और एमी विर्क भी अब तक मदद कर चुके हैं। वहीं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की फिल्म महर रिलीज हो रही है 5 सितंबर को। उन्होंने अनाउंस किया कि फिल्म के पहले दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को वो पंजाब बाढ़ से पीड़ित लोगों को डोनेट करेंगे।

