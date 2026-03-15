अक्षय कुमार की एक फोटो के लिए पैप्स को मिलते हैं इतने पैसे, एक्टर ने कहा- 'वो फोटो नहीं लेंगे तो ज्यादा खतरा होगा'
अक्सर देखा जाता है कि अक्षय पब्लिक में फोटो के लिए पैप्स को कभी मना नहीं करते और जमकर पोज देते हैं। हाल ही में, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पैपाराजी द्वारा अपनी या अपने परिवार की तस्वीरें लेना ठीक लगता है या क्या मीडिया को उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार उन स्टार्स में से हैं, जो अपनी मस्तमौला पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। अक्षय ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ अक्षय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्षय हमेशा पैपाराजी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अक्षय पब्लिक में फोटो के लिए पैप्स को कभी मना नहीं करते और जमकर पोज देते हैं। हाल ही में, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पैपाराजी द्वारा अपनी या अपने परिवार की तस्वीरें लेना ठीक लगता है, या क्या मीडिया को उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। इस पर अक्षय ने जो जवाब दिया जो सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा।
अंतरिक्ष पर आक्रमण करने वाले पैप्स पर अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान पूछा गया कि उन्होंने पैपराजी कल्चर को लेकर सवाल किया गया कि क्या उन्हें सही लगता है जब आप बाहर जाते हैं और मीडिया खासतौर पर फोटोग्राफर आपकी तस्वीरें लेकर आपकी प्राइवेसी दिक्कत करता है। इस पर अक्षय ने पैपाराजी का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें तस्वीरें खिंचवाने से कोई दिक्कत नहीं है।
पैप्स को मेरी एक फोटो के इतने पैसे मिलते हैं
अक्षय कुमार ने कहा, 'एक फोटोग्राफर को करीब 3.5-4 हजार रुपये मिलते हैं। और अगर उसको पैसे मिलते हैं, तो मेरे लिए क्या समस्या होनी चाहिए? मेरी शेरवानी में क्या परेशानी होनी चाहिए कि मैं खड़ा हो के फोटो ले लू? मेरी फोटो लेके, उस बेचारे का घर चल जाएगा, वो खुश हो जाएगा, और सारी फोटो ले जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। प्राइवेसी क्या नाम है? अगर आप बाहर निकल गए बच्चों और बीवी के साथ, तो प्राइवेसी किस बात की?'
'अगर कोई फोटो नहीं लेगा, तो ज्यादा खतरा होगा'
अक्षय ने आगे कहा, 'यह कोई खतरा नहीं है; अगर कोई फोटो नहीं लेगा, तो ज्यादा खतरा होगा, ज्यादा तंगी होगी ना... अगर आप जा रहे हों और कोई पहचान नहीं, तो समस्या बड़ी होती है, उसमें समस्या ज्यादा है।'
अक्षय कुमार जल्द नजर आएंगे 'गोलमाल 5' में
अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 5' की कास्ट में शामिल हुए। शनिवार, 14 मार्च को रोहित ने सेट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ओरिजिनल कास्ट - अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और तुषार कपूर - के साथ अक्षय भी नजर आए। इस वीडियो में अक्षय गंजे लुक में दिखे।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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