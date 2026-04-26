भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म की लिस्ट में भूत बंगला शामिल, इस फिल्म को पछाड़ा
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म की लिस्ट में एंट्री ले ली है। जानें टॉप 10 की पूरी लिस्ट।
अक्षय कुमार की भूत बंगला की रिलीज को 9 दिन हो गए हैं और इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 161.60 करोड़ की कमाई कर ली है। यह हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में अक्षय के साथ तब्बू, परेश रावल, वामिका गब्बी और राजपाल यादव भी हैं। इस कलेक्शन के साथ फिल्म अब भारत की सबसे ज्यादा हॉरर कॉमेडी फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई है।
फिल्म ने सीधे नौवें नंबर पर बाजी मारी है। इस फिल्म ने सर्वम माया फिल्म को पीछे छोड़कर नौवें नबंर पर बाजी मारी है। वहीं सर्वम माया 10वें नंबर पर है।
स्त्री 2 है नंबर 1 पर
इस लिस्ट में नंबर 1 पर अभी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपारशक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री 2 है जिसने 627.5 करोड़ की कमाई की थी।
भूल भुलैया 3
दूसरे नंबर पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 शामिल हैं। इस फिल्म ने 281.56 करोड़ की कमाई की थी वर्ल्डवाइड। इस फिल्म में कार्तिक के साथ तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन भी अहम किरदार में थे।
गोलमाल अगेन
तीसरे नंबर पर गोलमाल अगेन है 205.72 करोड़ के साथ। इस फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, तब्बू और परिणीति चोपड़ा थे। फिल्म में परिणीति एक भूत थीं।
भूल भुलैया 2
इसके साथ इस लिस्ट में भूल भुलैया 2 है कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी की फिल्म। इस मूवी ने 185.57 करोड़ कमाए थे।
थामा
फिर आती है आयुष्मान खुराना और कृति सेनन की फिल्म थामा की। इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 157.05 करोड़ की कमाई की थी।
द राजा साब
इसके बाद आती है द राजा साब। प्रभास की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 146.04 करोड़ की कमाई की थी। प्रभास की यह फिल्म पहली हॉरर फिल्म थी उनके करियर की।
स्त्री
फिर आती है श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव की फिल्म स्त्री, 129.67 करोड़ के साथ।
मुंजया
इसके बाद आती है फिल्म मुंजया। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 108 करोड़ की कमाई की थी।
भूत बंगला नौवें नंबर पर
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला फिर 102.08 करोड़ के साथ नौवें नंबर पर है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म और ऊपर नंबर पर आए।
10वें नंबर पर यह फिल्म
वहीं 10वें नंबर पर है सर्वम माया जिसने वर्ल्डवाइड 76.84 करोड़ की कमाई की थी।
इस लिस्ट में नंबर 1 पर स्त्री 2 है। स्त्री 2 ने वर्ल्डवाइड 627.5 करोड़ की कमाई कर ली है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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