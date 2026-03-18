भूत बंगला के लिए वामिका गब्बी ने शूट किया रिस्की ट्रेन सीक्वेंस, अक्षय कुमार ने थामा हाथ
Bhoot Bangla Behind The Scene: अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस वामिका गब्बी नजर आएंगी। वामिका ने फिल्म में एक रिस्की स्टेंट किया है।
अक्षय कुमार और वामिका गब्बी इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म भूत बंगला के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। 6 दिन पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है। इस फिल्म से एक बीटीएस (बिहाइंड द सीन्स) तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीन में वामिका एक रिस्की स्टेंट करती दिख रही हैं। वामिका ने ये स्टेंट बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के परफॉर्म किया है। आइए जानते हैं क्या है वो सीन।
वामिका और अक्षय के इस सीक्वेंस की हो रही चर्चा
हम जीस सीन की बात कर रहे हैं उसमें अक्षय कुमार और वामिका दोनों ही नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार ट्रेन के अंदर खड़े हैं। वहीं, वामिका अक्षय कुमार का हाथ पकड़कर खुद पूरा ट्रेन के बाहर लटकी हैं। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वामिका ने ये सीन खुद परफॉर्म किया है।
वामिका ने बिना किसी सपोर्ट के परफॉर्म किया ये सीन
फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया, वामिका ने इस सीक्वेंस को लेकर अक्षय कुमार पर पूरी तरह भरोसा जताया और बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के इसे पूरा किया। दोनों के बीच का तालमेल कैमरे पर सहजता से नजर आया है, जिससे वो सीन स्वभाविकव और नेचुरल लगा है।
वामिका ने अपने इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार के साथ एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में वामिका अक्षय के साथ पंजा लड़ाती नजर आ रही हैं। वामिका पहले पंजा लड़ाने में हार रही होती हैं कि तभी कोई वामिका की लिपस्टिक लाकर टेबल पर रख देता है। अपनी लिपस्टिक बचाने के लिए वामिका अक्षय के हाथ को जोरदार तरीके से दूसरी तरफ घुमा देती हैं।
कब रिलीज होगी भूत बंगला?
भूत बंगला की बात करें तो ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन है। इस फिल्म के बहाने अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद बड़े पर्दे पर जादू बिखेरेगी। भूत बंगला में राजपाल यादव, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर जैसे कलाकार भी नजर आनेवाले हैं। भूत बंगला की आधिकारिक ऐलान साल 2024 में हुआ था। इससे पहले आखिरी बार अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के साथ खट्टा-मीठा में काम किया था।
साल 2010 में रिलीज हुई थी खट्टा-मीठा
खट्टा-मीठा साल 2010 में रिलीज हुई थी। वो एक क्राइम, कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। खट्टा-मीठा में अक्षय कुमार के साथ त्रिशा कृष्णन, राजपाल यादव, जयदीप अहलावत और जॉनी लीवर जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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