अक्षय कुमार की भूत बंगला वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के पास; स्त्री 2, भूल भुलैया से कितनी पीछे?
अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया अपने ही जॉनर की हॉरर कॉमेडी स्त्री के लाइफटाइम कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ चुकी है। हालांकि स्त्री 2 और भूल भुलैया 2 से काफी पीछे है।
अक्षय कुमार की भूत बंगला ने 13 दिनों वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 200 करोड़ रुपये के एकदम करीब पहुंच चुकी है। यह फिल्म हॉरर कॉमेडी है। इसका मुकाबला इसकी कमाई की तुलना इसी जॉनर की कुछ ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्मों से की जा रही है। इस कलेक्शन के साथ इसने मुंज्या और स्त्री जैसी हॉरर-कॉमेडी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अभी यह स्त्री 2, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 जैसी फिल्मों से पीछे है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की नजर इसके तीसरे वीकेंड की कमाई पर है।
13 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई
अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला थिएटर्स में दो हफ्ते पूरे कर चुकी है। फिल्म के साथ कोई बड़ा क्लैश नहीं था। यह धुरंधर 2 के कई दिनों थिएटर्स में चल जाने के बाद रिलीज हुई। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 125 करोड़ नेट कमाई की है। वहीं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भूत बंगला 13 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 200 करोड़ के करीब है। कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 199.38 करोड़ रुपये है। फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज की गई थी और इसके साथ पेड़ प्रिव्यू भी था। डे 0 पर फिल्म के 2485 शोज थे और इंडिया में इसकी नेट कमाई 3.75 करोड़ रुपये थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद वीकेंड पर भूत बंगला की कमाई में इजाफा हुआ। पहले वीक भूत बंगला की कमाई 84.40 करोड़ रही। बुधवार को फिल्म ने 3.40 करोड़ ही कमाए। जो अब तक का सबसे कम था।
स्त्री, मुंज्या को पछाड़ा
वीकेंड्स पर फिल्म का कलेक्शन थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन हालांकि बहुत तगड़े उछाल की उम्मीद नहीं है। भूत बंगला ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में हॉरर कॉमेडी जॉनर की स्त्री (180.68), मुंज्या (132.13 करोड़) को पीछे किया है। अभी यह भूल भुलैया 2 (266.88 करोड़) से पीछे लेकिन करीब है। भूल भुलैया 3 (423.85 करोड़) भूत बंगला से काफी आगे है। वहीं 2017 में आई परिणीति चोपड़ा की हॉरर कॉमेडी गोलमामल अगेन (311.05 करोड़) से भी काफी पीछे है।
किन फिल्मों से पीछे है भूत बंगला
|फिल्म
|कलेक्शन (वर्ल्डवाइड)
|वर्डिक्ट
|स्त्री 2
|875 करोड़ के करीब
|ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर
|भूल भुलैया 3
|423.85 करोड़
|ब्लॉकबस्टर
|भूल भुलैया 2
|265.50 करोड़
|ब्लॉकबस्टर
|गोलमाल अगेन
|309 करोड़ के आसपास
|ब्लॉकबस्टर
भूत बंगला की कास्ट
भूत बंगला के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल के बाद साथ आई है। दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए यह बड़ा फैक्टर था। फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए राजपाल यादव और परेश रावल भी हैं। मूवी में तब्बू, वामिका गब्बी और मिथिला पालकर भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 120 करोड़ है।
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शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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