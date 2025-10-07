akshay kumar asked Devendra fadnavis that how does he eats oranges Maharashtra cm gave fab reply सर, आप संतरे कैसे खाते हैं? अक्षय कुमार के सवाल पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का मजेदार जवाब, Bollywood Hindi News - Hindustan
सर, आप संतरे कैसे खाते हैं? अक्षय कुमार के सवाल पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का मजेदार जवाब

अक्षय कुमार महफिल लूटने में माहिर हैं। हालांकि वह लोगों के निशाने पर भी खूब रहते हैं। वह प्रधानमंत्री से आम खाने का तरीका पूछकर ट्रोल हो चुके हैं। अब एक इवेंट में महाराष्ट्र के सीएम से संतरा खाने का तरीका भी पूछा।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:56 PM
सर, आप संतरे कैसे खाते हैं? अक्षय कुमार के सवाल पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का मजेदार जवाब

अक्षय कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू में आम खाने का तरीका पूछने पर काफी ट्रोल हो चुके हैं। अब उन्होंने एक सेशन में पुरानी यादें ताजा कर दीं। अक्षय ने इवेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से सवाल किया कि वह संतरा कैसे खाते हैं। अक्षय ने अपने बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर का सबूत दिया तो देवेंद्र ने उनकी टक्कर का जवाब दिया।

सर आप संतरे कैसे खाते हैं?

अक्षय कुमार FICCI Frames, इंडियाज प्रिमियर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कॉन्क्लेव में थे। अक्षय ने हल्के-फुल्के मूड में बातचीत की शुरुआत की। अपने प्रधानमंत्री वाले इंटरव्यू को याद करते हुए अक्षय ने पूछा, 'सर आप ऑरेंजेस (संतरे) कैसे खाते हो?' नागपुर संतरों के लिए फेमस है, इस बात का रिफरेंस देते हुए।

देवेंद्र फणडवीस ने सिखा तरीका

देवेंद्र फणडवीस ने मजेदार जवाब दिया और अक्षय को संतरा खाने का लोकल तरीका बताया। वह बोले, 'संतरे को बिना छीले दो टुकड़ों में काट लीजिए, इस पर थोड़ा नमक छिड़किए और आम की तरह मजा लीजिए।' देवेंद्र ने बताया कि नागपुरिया स्टाइल में ऐसे संतरा खाने से इसका बढ़िया खट्टा-मीठा स्वाद मिलता है। इस पर अक्षय ने वादा किया कि वह यह तरीका जरूर ट्राई करके देखेंगे।

इसलिए पूछा था आम वाला सवाल

अक्षय कुमार से आपकी अदालत में भी प्रधानमंत्री वाले इंटरव्यू के बारे में सवाल किया गया था। अक्षय ने जवाब दिया था कि वह प्रधानमंत्री से हल्की-फुल्की बातें करना चाहते थे। ये चाहते थे कि लोग उनका आम इंसान वाला रूप भी जानें इसी वजह से पूछ लिया था कि आम कैसे खाते हैं।

