Jolly LLB 3 Box Office: सोमवार को फुस्स हुई अक्षय कुमार-अरशद वारसी की फिल्म, कमाए सिर्फ इतने करोड़

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 की सोमवार की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। वीकेंड पर धमाका करने वाली ये फिल्म वीक डेज में आते ही खास कमाल नहीं कर पाई।

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है। रिलीज के साथ ही फिल्म को ऑडियंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में सामाजिक मुद्दे को बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया गया है। अक्षय और अरशद की परफॉरमेंस के साथ हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स की अहम मौजूदगी ने कहानी को और ज्यादा मजबूत कर किया है। यही वजह रही कि फिल्म वीकेंड पर सफल रही लेकिन अब वीकडेज आते ही कमाई निचले स्तर पर पहुंच गई है।

सोमवार की कमाई 120 करोड़ के बजट में बनी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को फिल्म ने 12.5 करोड़, शनिवार को 20 करोड़, रविवार को भी ऑडियंस का प्यार मिला और फिल्म ने शानदार 21 करोड़ कमाए। आज चौथे दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म ने सिर्फ 5.50 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। अब तक की कुल कमाई 59 करोड़ तक पहुंच गई है। उम्मीद जताई जा रही है आने वाले दिनों में फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है।