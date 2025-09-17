Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म ने रिलीज से पहले किया धमाका, एडवांस बुकिंग में कमा डाले इतने

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई हुई है। बताया जा रहा है गुरुवार तक ये आंकड़ा डबल हो सकता है।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार औ अरशद वारसी अपनी फिल्म ‘जॉली LLB 3’ से इस शुक्रवार धमाका करने वाले हैं। कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में इस बार पहले से भी ज्यादा मस्ती देखने को मिलने वाली है। दोनों एक्टर्स जमकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग से जुड़ी जानकारी भी सामने गा गई जिसके मुताबिक अक्षय और अरशद की फिल्म धमाकेदार शुरुआत कर सकती है। एडवांस बुकिंग शुरू होते ही हजारों टिकटें तीन दिन पहले बेचीं जा चुकी हैं।

एडवांस बुकिंग कलेक्शन रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म की 19,860 टिकटें बिक चुकी हैं। खबर लिखने तक फिल्म की प्री-सेल 62।7 लाख से अधिक हुई है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म गुरुवार तक 10 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग कर सकती है। वहीं रिलीज वाले दिन ओपनिंग कलेक्शन जबरदस्त होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं वीकेंड का कलेक्शन वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करता है। अगर रिव्यू अच्छे मिले तो फिल्म दशहरा तक धमाका कर सकती है।