Jolly LLB 3 BO: अक्षय-अरशद की फिल्म ने मंगलवार को की सबसे कम कमाई, 64 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन

Jolly LLB 3 BO: अक्षय-अरशद की फिल्म ने मंगलवार को की सबसे कम कमाई, 64 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 की पांचवें दिन की कमाई की जानकारी सामने आ गई है। फिल्म वीकडेज में आते ही कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पा रही है।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी वाली जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिलीज के शुरुआती दिनों में फिल्म को ऑडियंस का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला और वीकेंड पर इसका कलेक्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। कोर्टरूम ड्रामा और कॉमेडी के मेल से सजी इस फिल्म ने लोगों को हंसाने के साथ-साथ एक गंभीर सामाजिक संदेश भी दिया है। अक्षय और अरशद की टकराव भरी जुगलबंदी, सौरभ शुक्ला की दमदार एक्टिंग और हुमा कुरैशी- अमृता राव जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने कहानी को और ज्यादा मजबूत बनाया है। यही वजह रही कि फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में शानदार परफॉर्म किया लेकिन जैसे ही वीकडेज शुरू हुए, कलेक्शन में गिरावट देखी गई।
पांचवें दिन की कमाई
फिल्म ने शुक्रवार को 12.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी। इसके बाद शनिवार को 20 करोड़ और रविवार को 21 करोड़ की दमदार कमाई की। वहीं सोमवार को कलेक्शन घटकर 5.50 करोड़ पर आ गया। अब मंगलवार यानी रिलीज के पांचवें दिन जॉली LLB 3 ने 5.10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 64.10 करोड़ रुपए हो चुका है।
फिल्म से उम्मीदें
लगभग 120 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म वीकेंड पर तो ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रही, लेकिन वीकडेज में ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर फिल्म अगले कुछ दिनों फिल्म बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इस वीकेंड पर अधिक कमाई की उम्मीदें हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।