Jolly LLB 3 BO: अक्षय-अरशद की फिल्म ने मंगलवार को की सबसे कम कमाई, 64 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी वाली जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिलीज के शुरुआती दिनों में फिल्म को ऑडियंस का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला और वीकेंड पर इसका कलेक्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। कोर्टरूम ड्रामा और कॉमेडी के मेल से सजी इस फिल्म ने लोगों को हंसाने के साथ-साथ एक गंभीर सामाजिक संदेश भी दिया है। अक्षय और अरशद की टकराव भरी जुगलबंदी, सौरभ शुक्ला की दमदार एक्टिंग और हुमा कुरैशी- अमृता राव जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने कहानी को और ज्यादा मजबूत बनाया है। यही वजह रही कि फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में शानदार परफॉर्म किया लेकिन जैसे ही वीकडेज शुरू हुए, कलेक्शन में गिरावट देखी गई।