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15 साल बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाएंगे ये डायरेक्टर, बोले- उनके साथ काम करना आसान लेकिन...

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय कुमार और डायरेक्टर अनीस बज्मी 15 साल बाद एक साथ काम करने जा रहे हैं। इस बीच अनीस बज्मी ने कहा कि अक्षय कुमार के साथ काम करना आसान है, लेकिन सुबह काम करना पूरी यूनिट के लिए थोड़ा चुनौती वाला है। 

Akshay Kumar Upcoming Film
अक्षय कुमार के साथ 2011 में आखिरी बार किया था काम

अक्षय कुमार और अनीस बज्मी की जोड़ी 15 साल बाद वापसी करने जा रही है। अनीस बज्मी अक्षय कुमार के साथ एक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है केरलम है। ये फिल्म इस साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज से पहले अनीस बज्मी ने बताया कि अक्षय कुमार के साथ काम करना कैसा होता है। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करना आसान होता है, लेकिन सुबह काम करना पूरी यूनिट के लिए थोड़ा चुनौती वाला है।

जूम से खास बातचीत में अनीस बज्मी ने बताया कि कैसे एक बार अक्षय कुमार के वर्किंग शेड्यूल की वजह से एक गलतफहमी हो गई थी। अक्षय कुमार को सुबह के वक्त काम करने के लिए जाना जाता है। कई बार एक्टर्स बता चुके हैं कि अक्षय कुमार फिल्म सेट पर सुबह शूट करते हैं और फिर शाम को टाइम से पैकअप करते हैं।

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अक्षय कुमार के साथ काम करना आसान

अनीस ने कहा कि अक्षय कुमार बहुत अनुशासित हैं और उनके साथ काम करना आसान है। हालांकि, उन्होंने ये भी माना की सुबह जल्दी शूटिंग शुरू करना बाकी यूनिट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जल्दी काम शुरू करने का मतलब समय पर काम खत्म करना भी है, जिससे सभी को फायदा हो।

अक्षय के शेड्यूल की वजह से हुई थी गलतफहमी

अनीस ने बताया कि कैसे अक्षय के इसी अनुशासन की आदत की वजह से एक बार उन्हें गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने बताया, "एक बार अक्षय ने उन्हें 6 बजे मिलने के लिए कहा, तो मैंने सोचा शाम के 6 बजे। फिर मुझे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ये अभी सुबह के पांच बज रहे हैं, आप कहां मेरा इंतजार कर रहे हैं।"

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जब अक्षय ने 10 दिनों तक रात में किया शूट

अनीस ने कहा कि फिर उन्होंने एहसास हुआ कि अक्षय कुमार ने उन्हें शाम को नहीं सुबह मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद अनीस तैयार हुए और उनसे मिलने गए। अनीस ने ये भी कहा कि अक्षय कुमार ने उनके लिए अपने सुबह शूट करने वाले रूल को भी बदला है। एक्टर ने अनीस के लिए 10 दिनों तक रात में शूटिंग की थी।

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केरलम की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन नजर आएंगी। विद्या बालन और अक्षय कुमार भूल भुलैया में साथ नजर आए थे। अनीस बज्मी और अक्षय कुमार ने सिंग इज किंग (2008), वेलकम(2007) और थैंक्यू (2011) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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