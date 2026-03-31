अक्षय कुमार को होता पढ़े-लिखे लोगों के सामने छोटा महसूस, बोले- मुझ जैसे को फॉलो मत करो
अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन आज भी अक्षय को पढ़े लिखो लोगों के सामने छोटा महसूस होता है। जानें वो भी किस वजह से।
अक्षय कुमार बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दिए हैं। इतना ही नहीं वह हिंदी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा कमाए जाने वाले एक्टर में से एक हैं। लेकिन आज इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी अक्षय को एक बात का बड़ा अफसोस है और उन्हें इस वजह से काफी छोटा महसूस भी करते हैं।
किस बात का है अक्षय को अफसोस
दरअसल, अक्षय इन दिनों शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में नजर आ रहे हैं। इस दौरान अक्षय एक कंटेस्टेंट से बात करते हैं जिसका नाम सोनाली है। अक्षय, सोनाली के खूब पढ़े-लिखे होने पर तारीफ करते हैं। आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय बोलते हैं, कोई भी इंसान, खासकर मुझ जैसा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं कभी-कभी बहुत छोटा महसूस करता हूं, आप जैसे लोगों के सामने।
अब इस वजह से नहीं पढ़ सकते
अक्षय ने आगे कहा, 'कभी-कभी मैं सोचता हूं मुझे पढ़ना चाहिए। अब महसूस होता है कि काश मैं पढ़ा होता। लेकिन अब जब पढ़ना चाहता हूं तब भी पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, बस इतनी सी बात है।'
ट्विंकल की एक भी किताब नहीं पढ़ी
अक्षय फिर ट्विंकल के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं, ‘मेरी पत्नी लेखक है, वो किताबें लिखती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लिख चुकी है और अब एक और लिख रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है।’
मुझे फॉलो मत करो
अक्षय बोले कि अब जब मैं पढ़ने बैठता हूं, पता नहीं क्या होता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आखिर में अक्षय बोलते हैं कि मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझ जैसे को फॉलो मत करो, सोनाली जैसे लोगों को फॉलो करो।
प्रोफेशनल लाइफ
अक्षय की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब भूत बंगला में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय के साथ तब्बू, वामिका गप्पी, परेश रावल और राजपाल यादव भी हैं। फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है।
अक्षय की बाकी फिल्में
इसके अलावा अक्षय फिल्म वेलकम टू द जंदल, हेरा फेरी 3, हैवान और गोलमाल 5 में नजर आने वाले हैं। वेलकम टू द जंगल में अक्षय के साथ कई स्टार्स जैसे अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, संजय दत्त, दिशा पाटनी हैं। वहीं हेरा फेरी 3 में अक्षय के साथ परेश रावल और सुनील शेट्टी लीड रोल में हैं। हैवान में अक्षय के साथ सैफ अली खान नजर आएंगे। वहीं गोलमाल 5 में अक्षय की नई एंट्री हुई है। गोलमाल में बाकी स्टार कास्ट अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, शरमन जोशी भी हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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