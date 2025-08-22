अक्षय कुमार की इस 2012 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर का आएगा सीक्वल, फाइनल हो गई है स्क्रिप्ट

साल 2012 में अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा है। रिपोर्ट्स की मानें तो राउडी राठौर के सीक्वल की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है। फिल्म में अक्षय के साथ सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थीं।

साल 2012 में अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा थी, लेकिन बाद में खबर आई थी कि अक्षय की इस फिल्म के सीक्वल का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि, अब खबर है कि ऐसा नहीं है। अक्षय की फिल्म के सीक्वल की तैयारी है। फिल्म की स्क्रिप्ट भी तय कर ली गई है।

बनने जा रहा राउडी राठौर का सीक्वल

जूम को सूत्रों ने बताया, "राउडी राठौर के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के सीक्वल की स्क्रिप्ट लॉक कर दी है। वो फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और उनका मानना है कि ये यह बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है।"

कौन डायरेक्ट करेगा अक्षय कुमार की राउडी राठौर 2?

रिपोर्ट्स की मानें तो राउडी राठौर 2 को डायरेक्टर प्रेम डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का पहला पार्ट प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थीं। यह फिल्म 1 जून, 2012 को रिलीज हुई थी।

अक्षय कुमार ने निभाया था डबल रोल