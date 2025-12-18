‘धुरंधर’ की सुनामी के बीच साउथ की ये फिल्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 7 दिन में कमाए 100 करोड़

संक्षेप: Box Office Report: बॉक्स ऑफिस पर जहां एक तरफ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ‘धुरंधर’ कमाल दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ, साउथ की फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है।

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, दो फिल्में तहलका मचा रही हैं। एक फिल्म के बारे में तो आप जानते हैं, जी हां! अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’। आज हम आपको दूसरी फिल्म के बारे में बताते हैं। ये साउथ की फिल्म है। इस फिल्म ने 6 दिन में ही वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली है। थिएटर में देखना है? चलिए तो फिर आपको इस फिल्म का नाम बता देते हैं।

क्या है फिल्म का नाम? इस फिल्म का नाम ‘अखंडा 2: तांडवम’ है। ये फिल्म 12 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, सात दिनों में इस फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 75.8 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

किस ओटीटी पर है पहला पार्ट? ‘अखंडा 2: तांडवम’ दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट साल 2021 में आया था। पहले पार्ट का नाम ‘अखंडा’ है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।