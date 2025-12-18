‘धुरंधर’ की सुनामी के बीच साउथ की ये फिल्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 7 दिन में कमाए 100 करोड़

‘धुरंधर’ की सुनामी के बीच साउथ की ये फिल्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 7 दिन में कमाए 100 करोड़
Box Office Report: बॉक्स ऑफिस पर जहां एक तरफ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ‘धुरंधर’ कमाल दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ, साउथ की फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है।
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, दो फिल्में तहलका मचा रही हैं। एक फिल्म के बारे में तो आप जानते हैं, जी हां! अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’। आज हम आपको दूसरी फिल्म के बारे में बताते हैं। ये साउथ की फिल्म है। इस फिल्म ने 6 दिन में ही वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली है। थिएटर में देखना है? चलिए तो फिर आपको इस फिल्म का नाम बता देते हैं।
क्या है फिल्म का नाम?
इस फिल्म का नाम ‘अखंडा 2: तांडवम’ है। ये फिल्म 12 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, सात दिनों में इस फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 75.8 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
किस ओटीटी पर है पहला पार्ट?
‘अखंडा 2: तांडवम’ दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट साल 2021 में आया था। पहले पार्ट का नाम ‘अखंडा’ है। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म ‘अखंडा’ की कहानी जुड़वा भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है। इन दोनों भाइयों का किरदार नंदमुरी बालकृष्ण ने निभाया है। जब इनका जन्म होता है तब एक धर्मगुरु भविष्यवाणी करते हैं और उनकी भविष्यवाणी सुनकर एक बच्चे को काशी ले जाया जाता है, जो आगे चलकर शिवभक्त योद्धा अखंडा बनता है। वहीं दूसरे बच्चे मुरली कृष्णा किसान और समाजसेवी डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इलाके में तांबे की आड़ में हो रहे अवैध यूरेनियम खनन से रेडिएशन फैलता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं और माफिया वरदराजुलु नरसंहार पर उतर आता है। इसी दौरान मुरली की पत्नी और कलेक्टर सरन्या की मुलाकात रहस्यमयी अखंडा से होती है, जो रौद्र रूप में अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है।
