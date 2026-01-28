Ajit Pawar Death: अजीत पवार के निधन की खबर सुन इमोशनल हुए रितेश देशमुख, कंगना का रिएक्शन हो रहा है वायरल

संक्षेप: Ajit Pawar Death: बुधवार महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार थे। विमान के क्रैश होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। सेलेब्स पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Celebs Mourn Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह (28 जनवरी) विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त कर रही हैं। रितेश देशमुख, अजय देवगन, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्ट, मधुर भंडारकर अन्य लोगों ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इमोशनल हुए रितेश देशमुख रितेश देशमुख ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, “अजीत दादा के एक दुखद हादसे में निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है। मेरा दिल टूट गया है। वे काम में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और अपने आस-पास के लोगों को हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते थे। वे कभी अपनी बात कहने में कतराते नहीं थे। उनका हाजिरजवाब होना बेजोड़ था और पूरे राज्य में उन्हें बहुत प्यार दिया जाता था। उनके असामयिक निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मुझे उनसे कई बार बातचीत करने का सौभाग्य मिला है और उन्होंने मुझ पर जो स्नेह और दया दिखाई, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा।”

अजय देवगन अजय देवगन ने अपने लिखा, “माननीय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के दुखद निधन से स्तब्ध और दुखी हूं। उनके परिवार, प्रियजनों और इस बड़ी क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।”

कंगना रनौत एक्ट्रेस से नेता बनीं कंगना रनौत को इस दुखद घटना के बारे में पता नहीं था। उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब दिल्ली में संसद के बाहर मौजूद फोटोग्राफर्स ने उन्हें बताया। उनके रिएक्शन के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में हैरान कंगना को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हे भगवान... ये बहुत बुरी खबर है... मेरे पास शब्द नहीं हैं... मुझे माफ करना…मुझे इस न्यूज को प्रोसेस करने में समय लगेगा। इस खबर को प्रोसेस करने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी।”

मधुर भंडारकर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने लिखा, “अजित पवार जी के असमय निधन से बहुत सदमे में हूं। दुखी हूं। राज्य की राजनीति में एक बड़ी हस्ती, उनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस बेहद मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं सुनेत्रा जी, पार्थ, जय और पूरे पवार परिवार के साथ हैं। उन्हें शक्ति मिले। ओम शांति।”