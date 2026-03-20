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अजीत डोभाल किस मिशन के लिए 7 साल पाकिस्तान में रहे थे? 'धुरंधर 2' में नहीं मिलेगा इस राज का जवाब

Mar 20, 2026 01:07 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar The Revenge: ‘धुरंधर द रिवेंज’ में आर माधवन ने अजय सान्याल का किरदार निभाया है। उनका किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। ऐसे में लोग उनके रियल लाइफ कारनामों के बारे में सर्च कर रहे हैं।

अजीत डोभाल किस मिशन के लिए 7 साल पाकिस्तान में रहे थे? 'धुरंधर 2' में नहीं मिलेगा इस राज का जवाब

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। 'धुरंधर' में जहां आर माधवन का छोटा-सा रोल था। वहीं 'धुरंधर' में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। यही कारण है कि उनके किरदार की खूब चर्चा हो रही है। बता दें, आर. माधवन ने फिल्म में अजय सान्याल का किरदार निभाया है जो असल में एनएसए अजीत डोभाल पर आधारित है। यही कारण है कि लोग अजीत डोभाल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है, असल जिंदगी के अजीत डोभाल ने हमजा अली मजारी (उर्फ जसकीरत सिंह रांगी) से कहीं ज्यादा खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया था?

कहुटा मिशन

डी. देवदत्त और महेश वाघ द्वारा लिखी गई जीवनी ‘अजित डोभाल - ऑन अ मिशन’ के मुताबिक, 1980 के दशक में भारत को खबर मिली थी कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से कहुटा में परमाणु बम तैयार कर रहा है। अजीत डोभाल उस समय पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के रूप में तैनात थे। डोभाल अक्सर कहुटा परमाणु संयंत्र के पास जासूसी करते थे। कहा जाता है कि वह पकड़े नहीं जाएं इसलिए वह कभी भिखारी तो कभी साधारण मजदूर का भेस धारण करते थे।

आर माधवन और अजीत डोभाल
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कैसे मिला था पाकिस्तान के खिलाफ सबूत?

अजीत डोभाल ने कहुटा प्लांट के पास स्थित एक नाई की दुकान से वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों के नमूने इकट्ठे किए थे। जब उन बालों की भारत में लैब टेस्टिंग हुई, तो उनमें रेडिएशन और यूरेनियम के अंश पाए गए। इसी सबूत से साबित हुआ कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है।

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पाकिस्तान में 7 साल तक कैसे बचे रहे थे अजीत डोभाल?

अजीत डोभाल मुस्लिम बन गए थे। वहां पूरी तरह से घुल-मिल गए थे। वे उर्दू इतनी साफ बोलते थे कि किसी को शक नहीं होता था। एक बार लाहौर की एक मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग ने उन्हें पहचान लिया था। बुजुर्ग ने अजीत डोभाल से कहा था, 'बेटा, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, तुम हिंदू हो।' डोभाल ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि उन्होंने बचपन में कान छिदवाए थे और बाद में इस्लाम कुबूल कर लिया था।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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