अजय के शूट के दौरान किसी ने नहीं खाया नॉन-वेज; 'सेट पर आध्यात्मिक माहौल होता था'

रविंद्र गौतम की फिल्म अजय- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी आज यानी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक है। रविंद्र ने बताया कि शूट के दौरान कास्ट ने नॉन वेज खाना छोड़ दिया था।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी आज यानी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म फिल्ममेकर रविंद्र गौतम ने बनाई है। उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि फिल्म के शूट के दौरान कास्ट ने नॉनवेज खाना नहीं खाया। साथ ही, उन्होंने बताया कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली। उन्होंने सीबीएफसी के कट्स के बारे में भी बात की।

शूट के दौरान नहीं खा रहे थे नॉन वेज हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचती में रविंद्र ने बताया कि शूट के दौरान सेट पर आध्यात्मिक माहौल होता था। उन्होंने ऋषिकेश और धर्मशाला में फिल्म को शूट किया है। अगर कॉल टाइम 7 बजे का होता था और आप 6 बजे आ जाते थे, तो गंगा के पास भजन और आरती हो रही होती थी। उससे इतनी शांति पैदा हुई कि उनकी फिल्म को मदद मिली। उन्होंने बताया कि शूट के दौरान किसी ने नॉनवेज नहीं खाया-बाहर भी नहीं।

सीबीएफसी के 29 कट्स पर क्या बोले सीबीएफसी के 29 कट्स के बारे में बात करते हुए रविंद्र ने कहा, अब तक, मुझे नहीं पता की सीबीएफसी ने फिल्म का विरोध क्यों किया। हाई कोर्ट को खुद फिल्म देखनी पड़ी, ये बहुत कुछ कहता है। उन्होंने फिल्म को बिना एक भी कट के पास कर दिया, वहीं सीबीएफसी ने 29 कट्स लगाए और रिव्यूइंग बॉजी ने 21 कट्स लगाए, वो भी अजीब से। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। हाई कोर्ट एक न्यायिक प्राधिकारी है जिसे देश के लिए क्या अच्छा है, इसकी बेहतर जानकारी है।”