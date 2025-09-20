Ajey Day 1 Box Office: हाई रेटिंग के बावजूद फीकी शुरुआत, पहले दिन सिर्फ इतनी हुई कुल कमाई

Ajey Box Office Collection Day 1: योगी आदित्यनाथ की बायोपिक फिल्म अजेय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। लागत के हिसाब से फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन बहुत फीका रहा।

उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक फिल्म 'अजेय - द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.8 है और इसका काफी प्रमोशन किया गया था। रिलीज वाले दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 20 लाख रुपये की कमाई की है। फिल्म का निर्देशन 'महारानी' (सीजन 2) और 'इक्कीस तोपों की सलामी' जैसे प्रोजेक्ट कर चुके रवींद्र गौतम ने किया है। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' पर आधारित है।

कमाई में ग्रोथ दिखाने की जरूरत पहले यह फिल्म 1 अगस्त को रिलीज होने जा रही थी, लेकिन फिर सेंसर बोर्ड द्वारा जताई गई आपत्तियों के चलते इसकी रिलीज डेट में देरी हुई। फिल्म को लेकर काफी बज बनाया गया था लेकिन एडवांस बुकिंग और कलेक्शन के मामले में इसने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। उत्तर प्रदेश में यह फिल्म लगभग 150 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। लेकिन कलेक्शन का ग्राफ अगर ऊपर नहीं गया, तो संभावना है कि डिस्ट्रिब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स हाथ खींचना शुरू कर दें। हालांकि फिल्म को लेकर योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स में काफी क्रेज दिखा।

थिएटर्स में लगे 'जिंदाबाद' के नारे लखनऊ और वाराणसी के सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग के दौरान 'योगी-योगी' और 'जय श्री राम' के नारे लगाए गए। राज्य की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर नगर एक्टेंशन में स्थित एक मल्टीप्लेक्स में भी लोग 'योगी बाबा जिंदाबाद' के नारे लगाते दिखाई दिए। फिल्म के डायरेक्टर रवींद्र गौतम कॉन्फिडेंस हैं कि यह फिल्म अच्छी कमाई करेगी। उन्होंने कहा, "यह फिल्म मुख्य रूप से इसलिए अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि इसमें दर्शकों से जुड़ने के सभी एलीमेंट मौजूद हैं।" गौतम ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के जीवन की जानकारियां जुटाने के दौरान उन्हें काफी सारी चीजें पता चलीं।