Dhamaal 4: ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट बदली, अजय देवगन समेत फिल्म में नजर आएंगे ये 11 एक्टर्स

Dhamaal 4: ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट बदली, अजय देवगन समेत फिल्म में नजर आएंगे ये 11 एक्टर्स

संक्षेप:

Dhamaal 4 Release Date: अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, रवि किशन और अरशद वारसी जैसे कलाकर भी हैं।

Jan 27, 2026 11:51 am IST
अजय देगवन की फिल्म ‘धमाल 4’ इसी साल थिएटर्स में धमाल मचाने वाली है, लेकिन इसकी रिलीज डेट बदल दी गई है। दरअसल, टी-सीरीज ने 17 जनवरी के दिन अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि ‘धमाल 4’ 12 जून के दिन रिलीज होगी। वहीं अब (27 जनवरी) मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की है। आइए बताते हैं कि आखिर ‘धमाल 4’ सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी।

कब रिलीज होगी ये फिल्म?

‘धमाल 4’ 3 जुलाई के दिन दुनिया भर के सिनेमघरों में आएगी। मेकर्स का कहना है, “फिल्म की रिलीज के लिए हमने एक शुभ दिन चुना है, जो इस बड़ी रिलीज में पॉजिटिविटी और एनर्जी की नई लेयर एड करेगा।”

फिल्म में नजर आएंगे ये 11 एक्टर्स

अजय देवगन के अलावा इस कॉमेडी फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी नजर आएंगे। इसके अलावा ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

धमाल 4

कैसा था ‘धमाल 1’, ‘धमाल 2’ और ‘धमाल 3’ का हाल?

‘धमाल 1’ साल 2007 में रिलीज हुई थी। इसे 17 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने वर्ल्डवाइड 51.30 करोड़ की कमाई की थी।

‘धमाल 2’ का नाम ‘डबल धमाल’ है। ये फिल्म साल 2011 में 30 करोड़ रुपये के बजट में तैयार की गई थी। Sacnilk के मुताबिक, इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 71 करोड़ का कलेक्शन किया था।

साल 2019 में ‘धमाल 3’ आई थी। इसे ‘टोटल धमाल’ टाइटल दिया गया था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसे 110 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने वर्ल्डवाइड 232.18 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

