2026 में अपनी इन 5 आदतों को बदल देंगे अजय देवगन; 'अपने दिमाग में...'

साल 2026 शुरू होने वाला है। हर साल लोग नए साल के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। इन संकल्प में लोग या तो नई आदतों को अपनाने की बात करते हैं या अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की बात करते हैं। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने भी नए साल पर एक संकल्प लिया है। उन्होंने बताया है कि वो साल 2026 में वो अपनी कौन सी 5 आदतें छोड़ देंगे।

वध 2 की सोशल एक्टिविटी साल 2026 में वध 2 रिलीज होगी। वध 2 की बज को बनाए रखने के लिए वध की टीम ने एक सोशल मीडिया एक्टिविटी प्लान की है। इस ट्रेंड में सिलेब्स अपनी उन आदतों के बारे में बात कर रहे हैं जो वो साल 2026 में छोड़ देंगे। इस ट्रेंड में अजय देवगन ने भी हिस्सा लिया। इसी ट्रेंड के तहत अजय ने बताया कि वो अपनी कौन सी आदतें छोड़ देंगे।

इन आदतों को छोड़ेंगे अजय देवगन अजय ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है। इसमें उन्होंने वो बॉक्स चेक किए हैं जो आदतें वो छोड़ने वाले हैं। अजय जो पहली आदत छोड़ेंगे वो है- अपने दिमाग में परफेक्ट रिप्लाई लिखना और उसे कभी नहीं भेजना। उन्होंने दूसरी आदत में लिखा कि वो ये करना भी छोड़ेंगे कि बस एक और एपिसोड करते-करते सूरज उगने तक सीरीज देखना।

उन्होंने तीसरा बॉक्स वो टिक किया जिसमें लिखा था- मैं बाद में कॉल करता हूं का मैसेज करना और फिर कॉल न करना। चौथे बॉक्स में उन्होंने टिक किया- कोई चीज जो मजेदार न लगी हो उसपर हाहा रिएक्ट करना। 5वें बॉक्स में उन्होंने टिक किया- ये कहना कि जल्दी मिलते हैं, बिना उस इरादे के।