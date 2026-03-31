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अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का बन रहा है स्पेनिश रीमेक, इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

Mar 31, 2026 09:16 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का अब स्पेनिश रीमेक बनने जा रहा है। फिल्म की शूटिंग इस साल से शुरू हो रही है। फिल्म में स्पेनिश एक्टर नजर आने वाले हैं। दृश्यम को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज रहा है। अब इसका स्पेनिश वर्जन का इंतजार हो रहा है।

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का बन रहा है स्पेनिश रीमेक, इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का ऑडियंस के बीच अलग ही क्रेज है। फिल्म के दोनों पार्ट्स को ऑडियंस ने जबरदस्त रिएक्शन दिया था। अब इस फिल्म का स्पेनिश वर्जन बन रहा है। फिल्म दृश्यम के मेकर्स ने साल 2024 में ही इस बात को कन्फर्म कर दिया था कि उनकी फिल्म का इंटरनेशनल रीमेक भी बनाया जाएगा। इस साल जून तक स्पेनिश वर्जन की शूटिंग शुरू होने की खबर है।

दृश्यम का स्पेनिश वर्जन

बॉम्बे टाइम्स के मुताबिक दृश्यम का स्पेनिश वर्जन को हाल में दिल्ली के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कन्फर्म किया गया है। रोड्रिगो एस्पिनेल ने दृश्यम के बारे में कहा, ‘ये एक मजेदार कहानी है क्योंकि मेरे साथी एक मैक्सिकन प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ओ}IP राइट्स खरीदे हैं, और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया क्योंकि स्पेन में टैक्स पर शानदार छूटें हैं। यह रीमेक स्पेनिश संस्कृति के लिए पूरी तरह से सही है। इसलिए, हमने अब इस पर काम शुरू कर दिया है, और हम अगले जून में शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक स्पेनिश डायरेक्टर और लीड में स्पेनिश आर्टिस्ट हैं’।

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स्पेनिश प्रोड्यूसर को कहानी पसंद आई

प्रोड्यूसर से जब पूछा गया कि ये कहानी स्पेनिश मार्किट में चलेगी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘ये एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, और एक ऐसी मां की जो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है, इसलिए इसे एडाप्ट करना आसान हो जाता है। मुझे लगता है, एक प्रोड्यूस के तौर पर, अगर आप किसी स्थानीय फिल्म को एडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये मुश्किल होता है। भले ही हम कहानी को एडाप्ट कर लें, फिल्म की आत्मा खो जाती है। इस मामले में, भले ही यह एक बहुत ही भारतीय फिल्म है, इसे एडाप्ट करना और अपनी ऑडियंस से जोड़ना आसान है।”

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दृश्यम का तीसरा पार्ट

बता दें, दृश्यम की कहानी को सबसे पहले मलयालम में बनाई गई थी जिसमें एक्टर मोहनलाल ने लीड किया था। बाद में अजय देवगन के साथ दृश्यम फ्रेंचाइजी बनाई गई। इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों को जबरदस्त रिस्पोंस मिला था। अब इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को दस्तक देने वाली है।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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