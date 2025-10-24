वो अजय देवगन थे जिन्होंने शाहरुख खान को कर दिया था उनकी पसंद की फिल्म से रिप्लेस, धमाकेदार हुई कमाई

संक्षेप: बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को ऑफर हुई थी थी ये शानदारगैंगस्टर ड्रामा फिल्म। लेकिन बाद में अजय देवगन ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर खुद हीरो बन गए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म में धमाका किया था।

साल 2002 में आई अजय देवगन और विवेक ओबेरॉय की गैंग्स्टर ड्रामा फिल्म कंपनी को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था। सत्या जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले राम गोपाल वर्मा ने कंपनी का डायरेक्शन किया है। एन मलिक के किरदार में अजय देवगन ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्हें एक सख्त लेकिन सुलझे हुए किरदार में देखकर ऑडियंस प्रभावित हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं पहले ये किरदार शाहरुख खान को ऑफर किया गया था। लेकिन डायरेक्टर शाहरुख से खुश नहीं हुए।

शाहरुख खान को निकाला सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने बताया कि जिस वक्त वो शाहरुख खान के पास अपनी फिल्म कंपनी की कहानी सुनाने गए थे वो उसी समय समझ गए थे कि ये उनकी फिल्म के लिए सही नहीं हैं। उन्होंने कहा, “मेरी पहली पसंद शाहरुख खान थे। मैं उनके पास कहानी सुनाने गया और वह इंटरेस्ट दिखा रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि शाहरुख की एनर्जेटिक बॉडी लैंग्वेज और उनकी नेचुरल एनर्जी उस किरदार के लिए सही नहीं है। एन मलिक का किरदार काफी शांत, ले-फैड और ठंडे दिमाग का था। अगर शाहरुख इस किरदार में होते, तो यह उनके और फिल्म दोनों के लिए सही नहीं होता।”

अजय देवगन थे परफेक्ट गोपाल वर्मा ने आगे कहा, “एक तरह का एक्टिंग करने वाला और एक एक्टर होता है। मैं नहीं कह रहा कि कोई बेहतर है, बस तरीकाअ और अंदाज अलग है। शाहरुख जैसी प्रतिभा को किसी अलग किरदार में ढालना मुश्किल होता है। वहीं अजय देवगन इस रोल के लिए नेचुरली परफेक्ट थे, वह शांत और कॉम्पोज़्ड हैं। तभी मैंने अजय को फाइनल किया।”