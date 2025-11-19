Hindustan Hindi News
De De Pyaar De 2 Box Office: पांचवें दिन कम हुई अजय-रकुल की फिल्म की कमाई, अब तक जोड़े इतने करोड़

De De Pyaar De 2 Box Office: पांचवें दिन कम हुई अजय-रकुल की फिल्म की कमाई, अब तक जोड़े इतने करोड़

संक्षेप: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे 2 के पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। ये फैमिली ड्रामा फिल्म वीकेंड के बाद अब वीक डेज में भी कमाई कर ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। 

Wed, 19 Nov 2025 07:13 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार 2 ऑडियंस को पसंद आई थी। धीमी शुरुआत के बाद फिल्म ने वीकेंड पर अच्छी कमाई की थी। लेकिन वीकडेज में आते-आते फिल्म की रफ़्तार वापस से धीमी हो गई है। फिल्म ने पहले वीकेंड में तो अच्छा परफॉर्म किया, अब वीकडेज में कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होने के बाद अब तक इतने करोड़ जोड़ पाई है।

मंगलवार का कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो, दे दे प्यार दे 2 ने ओपनिंग डे पर 8।75 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद वीकेंड पर फिल्म की कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला, शनिवार को 12.25 करोड़ और रविवार को 13.75 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि, सोमवार को फिल्म की कमाई धड़ाम से गिरी और इसने सिर्फ 4।25 करोड़ जुटाए, जो कि बड़ी गिरावट थी।वहीं मंगलवार (पांचवें दिन) को फिल्म ने 5 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि सोमवार के मुकाबले ठीक है। इन पांच दिनों में फिल्म ने अब तक कुल 44 करोड़ कमा लिए हैं। इस हफ्ते के अंत तक ये आंकड़ा 50 करोड़ पार हो सकता है।

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

दे दे प्यार दे 2 2019 की हिट फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है। इस फिल्म का डायरेक्शन अंशुल शर्मा ने किया है, जबकि इसकी कहानी लव रंजन और तरुण जैन ने लिखी है। फिल्म में अजय देवगन आशीष और रकुल प्रीत सिंह आयशा के किरदार में नजर आई हैं। उम्र में इतने अंतर के बाद ये जोड़ी एक सफल रिश्ता बना पाती है। पहले पार्ट में अजय देवगन के परिवार को दिखाया गया था। अब इस पार्ट में रकुल और उनका परिवार है। आर माधवन को फिल्म की जान बताया जा रहा है। इस फिल्म में उन्होंने रकुल के पिता का किरदार निभाया है। वहीं गौतमी कपूर उनकी मां के किरदार में हैं। इनके अलावा जावेद जाफरी और मीजान जाफरी की जोड़ी भी साथ दिखी है।

