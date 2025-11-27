De De Pyaar De 2 Box Office: अजय-रकुल की फिल्म ने 13 वें दिन की सबसे कम कमाई, फीका पड़ा कलेक्शन

संक्षेप: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे 2 के 13 वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। ये फैमिली ड्रामा फिल्म वीकेंड के बाद अब वीक डेज में भी कमाई कर ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे 2 ऑडियंस को पसंद आ रही है। हालांकि, पहले हफ्ते में कमाई करने के बाद दूसरे हफ्ते में कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छी कमाई की थी, लेकिन जैसे-जैसे वीकडेज आए, कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। 14 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते तक अपनी पकड़ तो बनाई रखी, लेकिन तेज ग्रोथ देखने को नहीं मिली।

बुधवार की कमाई फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो, दे दे प्यार दे 2 ने ओपनिंग डे पर लगभग 8.75 करोड़ की कमाई के साथ ठीक-ठाक शुरुआत की थी। वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला. शनिवार को करीब 12.25 करोड़, रविवार को लगभग 13.75 करोड़, जिससे पहले तीन दिनों का कुल कलेक्शन करीब 25 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। पहले हफ्ते के अंत तक फिल्म ने 55–58 करोड़ का नेट कलेक्शन जोड़ लिया था। लेकिन दूसरे हफ्ते में आते-आते फिल्म धीमी पड़ गई।13वें दिन, बुधवार को फिल्म ने सिर्फ 1.75–2 करोड़ का कलेक्शन किया, जो अभी तक की सबसे कम कमाई में से एक है. अब तक 13 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 66–70 करोड़ के बीच पहुंच गई है। दूसरे हफ्ते में कोई बड़ी कमाई नहीं की है.