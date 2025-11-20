रेड 3 कब होगी रिलीज? अजय देवगन की फिल्म पर आया लेटेस्ट अपडेट

संक्षेप: Raid 3 Sequel Update: अजय देवगन की फिल्म रेड के दो पार्ट आ चुके हैं। अब फैंस को फिल्म के तीसरे पार्ट का भी इंतजार है। रेड 3 अपने शुरुआती फेज में है। मेकर्स इस फिल्म को अगले साल के अंत में रिलीज कर सकते हैं।

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म रेड साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का दूसरा पार्ट इसी साल रिलीज हुआ था। अब फैंस को फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार है। रेड 3 को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अजय देवगन की फिल्म का सीक्वल साल 2026 के आखिर में रिलीज हो सकता है। तीसरे पार्ट को भी राजकुमार गुप्ता डायरेक्ट करेंगे। रेड 3 अभी अपने शुरुआती स्टेज पर है।

रेड 3 की हो रही तैयारी पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रेड 3 से जुड़े अपडेट्स को गोपनीय रखा जा रहा है। सूत्रों की मानें तो रेड 3 अपने दोनों पार्ट्स से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। फिल्म का तीसरा पार्ट कहानी को और भी जटिल और नाटकीय स्तर पर ले जाने का वादा करता है।

नई चुनौतियों का सामना करेंगे अजय देवगन फिल्म की टीम पिछले कुछ हफ्तों से शांति से स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। तीसरे पार्ट में संघर्ष पहले पार्ट्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। तीसरे पार्ट में अजय देवगन के किरदार को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा वो इससे पहले उन्होंने दोनों पार्ट में नहीं देखा होगा।