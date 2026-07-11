अजय देवगन की पिछली 5 फिल्मों की ओपनिंग डे की कमाई, इस फिल्म ने पहले दिन कमाए थे 43 करोड़

अजय देवगन की पिछली 5 फिल्मों की ओपनिंग डे की कमाई, इस फिल्म ने पहले दिन कमाए थे 43 करोड़
अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 के धमाके के बीच ये रहा है उनकी पिछली 5 फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन। एक ने तो पहले दिन ही कमा लिए थे 43 करोड़, अगली सिर्फ डेढ़ करोड़ पर सिमटी।
अजय देवगन अपनी फिल्म धमाल 4 के लिए खबरों में बने हुए हैं। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल के बीच अब ऑडियंस की धमाल 4 पसंद आ रही है। क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा फीडबैक दिया है। फिल्म ने भी 13.75 करोड़ की ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग की है। लेकिन क्या आप अजय कि पिछली 5 रिलीज हुई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में जानते हैं? अजात की इस फिल्म ने पहले ही दिन कर दिया था धमाका। और एक ऐसी भी फिल्म रही जो सिर्फ एक करोड़ के आसपास की कमाई से ओपनिंग कर पाई।
दे दे प्यार दे 2
धमाल 4 से पहले अजय देवगन पिछले साल नवंबर 2025 में दे दे प्यार दे 2 लेकर आए थे। ये फिल्म एक सीक्वल थी जिसके कॉमिक टाइम, एक्टर्स की एक्टिंग को ऑडियंस ने खूब एन्जॉय किया। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 9.11करोड़ नेट के साथ ओपनिंग की थी। फिल्म का कुल कलेक्शन 74.23 करोड़ नेट बताया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवेरेज साबित हुई।
सन ऑफ सरदार 2
पिछले साल अगस्त 2025 में अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई थी। रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म ने ऑडियंस को खास प्रभावित नहीं किया। मृणाल ठाकुर के साथ न अजय की जोड़ी भी खास पसंद नहीं की गई। फिल्म ने रिलीज के वक्त अपने पहले दिन 7.25 करोड़ नेट कमाई की थी। ये आंकड़ा कुल 47.03 करोड़ नेट पर सिमट गया। फिल्म 50 करोड़ भी पार नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई।
रेड 2
अजय देवगन ने अपनी फिल्म रेड से पहले ही कमाल किया था। ऐसे में इसके सीक्वल से ऑडियंस को उम्मीदें थीं। एक केस खुलने वाला था और बड़ा छापा जिसने विलेन की पोल खोल दी। पिछले साल 2025 में रिलीज हुई रेड 2 में रितेश देशमुख विलेन बने थे। फिल्म ने पहले इन 19.25 करोड़ नेट के साथ ओपनिंग की थी। फिल्म की कुल कमाई 173.44 करोड़ नेट हुई। बॉक्स ऑफिस ओअर फिल्म सुपरहिट रही।
आजाद
अजय देवगन ने अपने भांजे अमन देवगन को फिल्मों में लॉन्च करते हुए फिल्म आजाद बनाई थी। इस फिल्म में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने भी डेब्यू किया था। अजय देवगन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन सिर्फ डेढ़ करोड़ कमाए। कुल कमाई अजय देवगन की फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन से बहुत कम था। कुल कमाई थी 7.42 करोड़ नेट। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई।
सिंघम अगेन
अजय देवगन और डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। साल 2024 में आई फिल्म सिंघम अगेन के सतह वो ये कमाल नहीं दिखा पाए और फिल्म एवेरेज रही। इस फिल्म ने पहले दिन 43.50 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग की थी। कुल कमाई 247.86 करोड़ नेट। इसके बाद भी ये फिल्म एक एवेरेज मानी जाती है।
डिस्क्लेमर: आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स, Sacnilk और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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