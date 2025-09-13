अजय देवगन और काजोल ने बेटे युग के 15 वें जन्मदिन पर शेयर किया ये खास पोस्ट, यूजर्स बोले- HB जूनियर देवगन

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और काजोल ने बेटे युग देवगन आज 15 साल का हो गया है। इस मौके पर स्टार कपल ने बेटे के लिए खास पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट पर फैंस ने रिएक्शन दिया है।

बॉलीवुड के स्टार कपल अजय देवगन और काजोल ने शनिवार को अपने बेटे युग देवगन का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। युग अब 15 साल का हो चुका है और इस मौके पर दोनों सितारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर किए। काजोल ने जहां एक मजेदार वीडियो शेयर किया, वहीं अजय ने बेटे संग प्यारी तस्वीर शेयर करते हुए दिल छू लेने वाला नोट लिखा है। दोनों के पोस्ट पर युग के लिए फैंस ने भी प्यार भेजा है।

काजोल का पोस्ट काजोल ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें वह अजय और युग के साथ नजर आ रही हैं। कैमरा जैसे ही युग की तरफ घुमाया, उन्होंने कैमरे को देखकर हल्का सा रिएक्शन दिया और तुरंत मुंह मोड़ लिया। काजोल ने लिखा, “उम्मीद है मेरा कूल बॉय हमेशा दयालु और शानदार बना रहे।”

अजय देवगन का पोस्ट वहीं अजय देवगन ने बेटे के साथ सोफे पर बैठी एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसमें वे युग को गले लगाते दिखे। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक और मेरा सबसे प्यारा कोना। हैप्पी बर्थडे माय बॉय, खूब सारा प्यार।” इस तस्वीर पर फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया और कमेंट किया, “यह अब तक का सबसे प्यारा पिता और बेटे का पल है।” बता दें, काजोल और अजय की शादी साल 1999 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं बेटी निसा और बेटा युग। युग का जन्म साल 2010 में हुआ था।