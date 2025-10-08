फिल्म की कहानी जैसी है दृश्यम के इंस्पेक्टर गायतोंडे एक्टर कमलेश सावंत की लव स्टोरी, मां को पसंद नहीं थी लड़की

अजय देवगन की फिल्म में इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाने वाले एक्टर कमलेश सावंत की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दोनों ने 12 साल तक चले रिश्ते के बाद शादी कर ली थी।

साल 2015 में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को ऑडियंस ने जबरदस्त रिएक्शन दिया था। फिल्म में अजय के किरदार के अलावा जिस एक्टर को पसंद किया गया था वो थे इंस्पेक्टर गायतोंडे के किरदार में एक्टर कमलेश सावंत। कमलेश ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था लेकिन वो इतना प्रभावित करने वाला था कि आज भी लोग उन्हें गायतोंडे के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर एक डरावने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले कमलेश असल जिंदगी में रोमांटिक भी हैं। एक्टर ने अपने कॉलेज के दिनों की साथी सपना से शादी की। हालांकि, दोनों की लव स्टोरी इतनी मुश्किलों भरी रही।

एकतरफा प्यार मुंबई के कालाचौकी इलाके में जन्में कमलेश को बचपन से एक्टिंग करने का शौक था। पिता ने कमलेश के इस सपने को पंख दिए और उन्हें थिएटर से जुड़ने में मदद की। थिएटर से मराठी सिनेमा और फिर हिंदी सिनेमा पर अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने वाले कमलेश को अपनी ही कॉलेज में पढ़ने वाली सपना से प्यार हो गया था। ये बात तब की है जब दोनों ही जिंदगी और करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। शुरुआत में दोनों दोस्त थे और फिर कमलेश का सपना को प्यार करने लगे। लेकिन ये प्यार शुरुआत में एकतरफा था

सपने पूरे करने की शर्त कमलेश ने अपने एक दोस्त के सामने अपने प्यार के बारे में बताया। और उस दोस्त ने सपना से सच बोल दिया कि कमलेश उन्हें पसंद करते हैं। शुरुआत में सपना इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थीं। लेकिन वक्त के साथ सपना को भी एहसास हुआ कि कमलेश उन्हें सच में बेहद पसंद करते हैं। कमलेश के प्यार के आगे सपना भी हार गई। दोनों का अफेयर शुरू हुआ लेकिन सपना शादी के रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थीं। दोनों ने तय किया कि पहले वो अपने सपने पूरे करेंगे।