अजय देवगन की फिल्म ‘धमाल 4’ हिट हुई या फ्लॉप? जानिए यहां, OTT पर इस दिन होगी रिलीज
अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 हाल में थिएटर पर पर रिलीज हुई थी। आप क्या जानते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फ्लॉप? जानिए फिल्म का कलेक्शन और OTT पर रिलीज की जानकारी-
10 जुलाई 2026 को अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 रिलीज हुई थी। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। धमाल फ्रंचाइजी को हमेशा से ऑडियंस ने पसंद किया है। पिछली तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हाल में इसकी चौथी इंस्टालमेंट रिलीज हो थी। इस फिल्म को ऑडियंस से मिलाजुला रिएक्शन मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का वर्डिक्ट क्या रहा, हिट या फ्लॉप? आइए हम आपको बताते हैं।
अजय देवगन की धमाल 4 हिट हुई या फ्लॉप?
अजय देवगन की धमाल 4 के बजट की बात करें तो इस पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबर है। 10 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले दिन14 करोड़ रुपए (नेट कलेक्शन) के साथ ओपनिंग की थी। वहीं अपने पहले वीकेंड पर फिल्म ने 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया था। वहीं पहले हफ्ते में 96 करोड़ रुपए। मतलब धमाल 4 अपने पहले ही हफ्ते में सफल साबित होने का इशारा कर चुकी थी। फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 40.65 करोड़ रुपए, तीसरे हफ्ते में 19.25 करोड़ रुपए, चौथे हफ्ते में 7.65 करोड़ रुपए कमाए। कुल नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 225.53 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस कलेक्शन के आधार पर अजय देवगन की धमाल 4 कमर्शियली अवेरेज से हिट मानी जाएगी।
धमाल 4 को मिले थे मिक्स रिव्यू
धमाल 4 की रिलीज के दौरान ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिएक्शन मिला था। इस फिल्म को देखने वाली ऑडियंस में कॉमेडी के स्तर पर सवाल उठाए थे। कुछ का कहना था कि फिल्म में 2000 के दशक वाली पुरानी कॉमेडी दिखाई गई है। कुछ यूजर्स ने मेकर्स को कॉमेडी में कुछ नया करने की सलाह दी थी। हालांकि, इस फीडबैक के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल गई। हालांकि, इस फिल्म को ज्यादा अच्छा अच्छा रिएक्शन मिल सकता था।
धमाल 4 की कहानी
धमाल 4 की कहानी की बात करें तो इस बार फिल्म की कास्टिंग में बड़ा बदलाव नजर आया है। लीड अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी के अलावा फिल्म में रवि किशन, अंजलि आनंद, संजीदा शेख जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक बार फिर खजाने की तलाश होती है। फिल्म हंसने के लिए काफी है।
धमाल 4 की OTT रिलीज
धमाल 4 की OTT रिलीज की बात करें तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के चौथे हफ्ते तक इसे OTT पर उतार दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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