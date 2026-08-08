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अजय देवगन की फिल्म ‘धमाल 4’ हिट हुई या फ्लॉप? जानिए यहां, OTT पर इस दिन होगी रिलीज

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 हाल में थिएटर पर पर रिलीज हुई थी। आप क्या जानते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फ्लॉप? जानिए फिल्म का कलेक्शन और OTT पर रिलीज की जानकारी-

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अजय देवगन की फिल्म ‘धमाल 4’ हिट हुई या फ्लॉप? जानिए यहां

10 जुलाई 2026 को अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 रिलीज हुई थी। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। धमाल फ्रंचाइजी को हमेशा से ऑडियंस ने पसंद किया है। पिछली तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हाल में इसकी चौथी इंस्टालमेंट रिलीज हो थी। इस फिल्म को ऑडियंस से मिलाजुला रिएक्शन मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का वर्डिक्ट क्या रहा, हिट या फ्लॉप? आइए हम आपको बताते हैं।

अजय देवगन की धमाल 4 हिट हुई या फ्लॉप?

अजय देवगन की धमाल 4 के बजट की बात करें तो इस पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबर है। 10 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले दिन14 करोड़ रुपए (नेट कलेक्शन) के साथ ओपनिंग की थी। वहीं अपने पहले वीकेंड पर फिल्म ने 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया था। वहीं पहले हफ्ते में 96 करोड़ रुपए। मतलब धमाल 4 अपने पहले ही हफ्ते में सफल साबित होने का इशारा कर चुकी थी। फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 40.65 करोड़ रुपए, तीसरे हफ्ते में 19.25 करोड़ रुपए, चौथे हफ्ते में 7.65 करोड़ रुपए कमाए। कुल नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 225.53 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस कलेक्शन के आधार पर अजय देवगन की धमाल 4 कमर्शियली अवेरेज से हिट मानी जाएगी।

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धमाल 4 डे 1

धमाल 4 को मिले थे मिक्स रिव्यू

धमाल 4 की रिलीज के दौरान ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिएक्शन मिला था। इस फिल्म को देखने वाली ऑडियंस में कॉमेडी के स्तर पर सवाल उठाए थे। कुछ का कहना था कि फिल्म में 2000 के दशक वाली पुरानी कॉमेडी दिखाई गई है। कुछ यूजर्स ने मेकर्स को कॉमेडी में कुछ नया करने की सलाह दी थी। हालांकि, इस फीडबैक के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल गई। हालांकि, इस फिल्म को ज्यादा अच्छा अच्छा रिएक्शन मिल सकता था।

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धमाल 4 की कहानी

धमाल 4 की कहानी की बात करें तो इस बार फिल्म की कास्टिंग में बड़ा बदलाव नजर आया है। लीड अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी के अलावा फिल्म में रवि किशन, अंजलि आनंद, संजीदा शेख जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक बार फिर खजाने की तलाश होती है। फिल्म हंसने के लिए काफी है।

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धमाल 4 की OTT रिलीज

धमाल 4 की OTT रिलीज की बात करें तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के चौथे हफ्ते तक इसे OTT पर उतार दिया जाएगा।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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