इस सवाल का जवाब दे कर ऐश्वर्या राय ने जीता था 1994 में मिस वर्ल्ड का क्राउन

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। रीता फरिया के बाद ऐश्वर्या दूसरी ऐसी महिला थीं जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए जीत दर्ज की हो। इस जीत के बाद एक्ट्रेस ने कई विज्ञापनों में काम किया और फिर फिल्मों में कदम रख बतौर एक्ट्रेस अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड बनाने वाला वो सवाल क्या था, इसका जवाब दे कर एक्ट्रेस में सभी को खुश कर दिया था?

ऐश्वर्या से पूछा गया था ये सवाल सोशल मीडिया पर मिस वर्ल्ड 1994 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस उस सवाल जा जवाब देती नजर आ रही हैं जिसके बाद वो विनर बनीं। होस्ट के कहने पर ऐश्वर्या राय ने एक कांच के बाउल में से एक चिट निकाली। इस चिट में उस शख्स का नाम था जो ऐश्वर्या से सवाल पूछना चाहती है। कैथरीन केली लैंग नाम की महिला का नाम आया और उन्होंने ऐश्वर्या से पूछा, ‘एक मिसवर्ल्ड 1994 में कौन से गुण होने चाहिए?’