इस सवाल का जवाब दे कर ऐश्वर्या राय ने जीता था 1994 में मिस वर्ल्ड का क्राउन

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर देश का नाम रोशन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं फाइनल राउंड में ऐश्वर्या से कौनसा सवाल पूछा गया था जिसने उन्हें विनर बनाया। जानिए यहां

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:29 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। रीता फरिया के बाद ऐश्वर्या दूसरी ऐसी महिला थीं जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए जीत दर्ज की हो। इस जीत के बाद एक्ट्रेस ने कई विज्ञापनों में काम किया और फिर फिल्मों में कदम रख बतौर एक्ट्रेस अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड बनाने वाला वो सवाल क्या था, इसका जवाब दे कर एक्ट्रेस में सभी को खुश कर दिया था?

ऐश्वर्या से पूछा गया था ये सवाल

सोशल मीडिया पर मिस वर्ल्ड 1994 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस उस सवाल जा जवाब देती नजर आ रही हैं जिसके बाद वो विनर बनीं। होस्ट के कहने पर ऐश्वर्या राय ने एक कांच के बाउल में से एक चिट निकाली। इस चिट में उस शख्स का नाम था जो ऐश्वर्या से सवाल पूछना चाहती है। कैथरीन केली लैंग नाम की महिला का नाम आया और उन्होंने ऐश्वर्या से पूछा, ‘एक मिसवर्ल्ड 1994 में कौन से गुण होने चाहिए?’

जवाब ने जीता दिल

इस सवाल के जवाब में ऐश्वर्या ने दिल जीतने वाली बात कही। उन्होंने कहा, “अब तक की मिसवर्ल्ड इस बात का प्रमाण हैं कि उनमें करुणा, दया है। वंचितों के प्रति करुणा। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास रुतबा और पैसा है, बल्कि जो उन सीमाओं से परे देख सकते हैं जो इंसान ने हमारे लिए राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर खड़ी की हैं। हमें इन सीमाओं से परे देखना होगा और यही एक सच्ची मिसवर्ल्ड, एक सच्चा इंसान, एक सच्चा इंसान बनाएगा। धन्यवाद।” इस सवाल के जवाब के बाद ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।

