ऐश्वर्या राय ने पति अभिषेक बच्चन को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, अनसीन तस्वीर शयेर कर लिखा- बहुत सारा प्यार

संक्षेप: अभिषेक ने 5 फरवरी को 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर अभिषेक के फैंस और उनकी फैमिली ने उन्हें ढेर सारी बधाई दी है। ऐसे में अभिषेक के जन्मदिन पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है।

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन एक जाने माने एक्टर हैं। अभिषेक ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ अभिषेक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। अभिषेक ने 5 फरवरी को 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर अभिषेक के फैंस और उनकी फैमिली ने उन्हें ढेर सारी बधाई दी है। ऐसे में अभिषेक के जन्मदिन पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है। ऐश्वर्या ने अभिषेक की बचपन की फोटो शेयर की है, इसमें अभिषेक की आंखें दिख रही हैं। एक्ट्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, साथ ही इस पर कमेंट कर फैंस भी एक्टर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ऐश्वर्या राय ने शेयर की खास तस्वीर अभिषेक बच्चन के 50वें जन्मदिन पर ऐश्वर्या राय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति की क्रॉप की गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अभिषेक की आंखें दिख रही हैं। पोस्ट में ऐश्वर्या अभिषेक को बेबी पापा कहा। फोटो के साथ ऐश्वर्या ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी हैप्पी 50 परसेंट बर्थडे डियरेस्ट बेबी पापा। बहुत सारा प्यार, शांति, खुशी, संतोष और अच्छी हेल्थ मिले। गोल्डन रहिए। प्यार में शाइन करिए।'

फेंस ने दी बधाई बता दें कि ऐश्वर्या राय का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स अभिषेक बच्चन को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'अरे वाह, कितनी प्यारी तस्वीर है, जन्मदिन मुबारक हो।' एक यूजर ने लिखा, 'बहुत खूबसूरती से लिखा है, ऐश्वर्या!' एक कमेंट में लिखा था, 'खूबसूरत कपल, हमेशा साथ खुश रहो।' ऐसे कई और कमेंट्स इस पोस्ट पर आ रहे हैं।