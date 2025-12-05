ऐश्वर्या राय को नहीं महसूस होती इनसिक्योरिटी, बोलीं- अभिषेक के साथ…

संक्षेप: ऐश्वर्या राय ने हाल ही में फिल्मों और इनसिक्योरिटी को लेकर बात की है।ऐश्वर्या राय ने कहा कि उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वो अभिषेक के साथ होने और आराध्या की देखभाल करने में इतनी व्यस्त होती हैं कि उन्हें इनसिक्योर होने का टाइम नहीं मिलता।

ऐश्वर्या राय बच्चन रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 की ओपनिंग सेरिमनी में शामिल हुईं। दूसरे किसी इवेंट की तरह ही इस इवेंट में भी ऐश्वर्या राय का लुक सोशल मीडिया पर छा गया। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऐश्वर्या राय कहती नजर आ रहीं हैं कि अगर उन्हें फिल्में नहीं भी मिलती हैं तब भी वो इनसिक्योर नहीं होती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इनसिक्योरिटी को लेकर क्या बोलीं ऐश्वर्या राय हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक ऐश्वर्या राय ने कहा, "मैं आराध्या (बेटी) की देखभाल और अभिषेक के साथ रहने में इतनी व्यस्त रहती हूं कि अगर मैं कोई फिल्म साइन नहीं भी करती हूं तो भी मुझे कोई इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती है। इनसिक्योरिटी की भावना कभी भी मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है।"

ऐश्वर्या राय बोलीं- इनसिक्योरिटी कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही वायरल वीडियो में ऐश्वर्या राय कहती नजर आ रही हैं, “मुझे समझ नहीं आता। मुझे इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में एक बहुत असली बात है। इनसिक्योरिटी कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है, जो आस-पास की बहुत सारी आवाजें आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर सकती हैं, और कभी-कभी चॉइस को आगे बढ़ा सकती हैं। यह कुछ ऐसा है, जो मेरे में कभी नहीं रहा।" यहां क्लिक करके देखें वीडियो।